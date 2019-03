El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, reveló que se está discutiendo con los sindicatos el reemplazo de la cláusula gatillo en negociaciones paritarias por compromisos de revisión semestrales, a la vez que estimó que el desempleo del cuarto trimestre de 2018 "va a estar en un nivel similar o un poquito más alto que en el tercer trimestre".

"No vemos este año movimientos tan bruscos desde el punto de vista inflacionario como para poder tener revisiones (salariales) más cortas", dijo Sica durante una charla en el Colegio de Abogados porteño. A tono de justificar la cláusula de revisión, una instancia que no resguarda ni cumplimiento ni efectividad para sindicatos de relativo poder de fuego, el funcionario destacó que esa opción, "le da garantía al trabajador de que no va a tener una pérdida de salario real y le permite al empresario planificar mejor". En tono casi diplomático también sostuvo que la discusión salarial 2019 no tendrá ni piso ni techo. A criterio de Sica esa puja estará determinada por la capacidad de negociación de cada sector, la expectativa de inflación y la prioridad gremial "a la hora de discutir, en el empleo o en la negociación salarial".

Advirtió también que los empresarios que trasladen las subas salariales a precios "van a tener un problema y tendrán que ajustar por cantidad o perder rentabilidad". En cuanto al desempleo, Sica explicó la variación esperada "por el impacto de la caída del nivel de actividad" y recordó que "en octubre el seguimiento mensual arrojó un crecimiento bajo, seguido por descensos en noviembre y diciembre", en especial en la construcción y el comercio, por las menores ventas de autos y motos.

El ministro destacó la necesidad de una "modernización de las normas laborales, para adaptarlas a procesos que se aceleran, como la automatización y la mejora tecnológica de los procesos industriales, que impacta sobre las tasas de empleo". Sica aclaró que "no hay una reforma laboral hacia la cual hay que llegar, sino un cambio en las relaciones sociales que requieren un consenso entre los sectores laboral, empresarial, ejecutivo y legislativo para avanzar todos los días con pequeñas modificaciones".