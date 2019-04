El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, negó que haya "un clima de paro" y reconoció "una gran movilización" en la protesta convocada por el Frente Sindical liderado por el camionero Hugo Moyano, las dos CTA y el sindicalismo "combativo".

"Una parte" de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) "no está acatando" la huelga y empresas de transporte público "sufrieron anoche alguna agresión con piedras y rifle de aire comprimido", señaló en referencia a unidades de la línea 15.

"No hay un clima de paro, más que un paro estamos ante una gran movilización", describió a la radio Mitre en tanto que puntualizó: "Cuando pasan estas cosas es que no hay una sensación de paro, no hay un clima de paro, de querer hacer alguna medida, porque el trabajador sabe que estamos en una situación difícil y quiere cuidar su trabajo".

Sin embargo, desde los sindicatos la versión es la opuesta. El secretario general de la CTA autónoma, Pablo Micheli, aseguró hoy el acatamiento al paro es "altísimo" y que se prevé "una convocatoria multitudinaria" a la marcha que confluirá al mediodía en Plaza de Mayo.

"Es un acatamiento altísimo, en general los trabajadores han acatado de manera altísima el paro", dijo Micheli al ser consultado por C5N.

Agregó que para el mediodía "se prevé una convocatoria multitudinaria" a Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central "alrededor de las 14".

La huelga, de 24 horas de duración, afecta parcialmente al transporte público, debido a la adhesión de los "metrodelegados" del subte de Buenos Aires y de algunas líneas de colectivos, pero paralizó los servicios de las aerolíneas, que el domingo habían anunciado la cancelación de sus vuelos.