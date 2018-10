El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, advirtió que la mayoría de los sectores del trabajo ponen hoy "la necesidad de preservar el empleo, por sobre la de mantener el salario real". En términos deportivos la coyuntura solo deja un resquicio para "perder por poco", como lo asumen la mayoría de los dirigentes de organizaciones sindicales y la mayoría de los empresarios nacionales.

En traducción simple la proclamación de "paritarias libres" quedó archivada hasta que pase el temblor de la recesión y otros males. Lectura oficial de un escenario sin lugar para slogans optimistas o motivadores, respecto a la cultura del trabajo y brotes verdes, de cara a empresarios y sindicatos. El devenido en secretario nacional, Jorge Triaca, apenas pudo sostener que en medio de la crisis hay algún sector que todavía prospera, en una mensura que sólo abarca al sector financiero y al campo favorecido por cuestiones cambiarias e impositivas.

Lejos en el tiempo quedaron las jornadas donde el Gobierno no ocultaba su decisión de "discplinar" a los sindicatos no sólo desde el techo paritario. En una partitura que utilizaron otros ejecutivos nacionales la alianza Cambiemos supo de tiempos de fortaleza para marcar no solo la senda salaria. Por estas horas no alcanzan los paños fríos para calmar los reclamos de renegociación salarial. Incluso no alcanza la estrategia de haber cambiado funcionarios y estructura ministerial. Con esa premisa y desde su asunción echaron mano a la amena relación con la que cuenta Sica sobre todo con los sindicatos industriales.

En declaraciones radiales Scia también consideró el costo empresario a la hora de los despidos en aspectos "económicos y sociales" y reseñó que con el fin de preservar puestos de trabajo, hay varias empresas y sindicatos que acuerdan reducción de horas, de turnos nocturnos, entre otras medidas.