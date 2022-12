Sin Cristina, el Frente de Todos busca reacomodar la interna para avanzar en una propuesta electoral de cara a 2023

La conformación de una Mesa Política diseñada ayer en el Consejo Federal de Inversiones entre los gobernadores alineados en el oficialismo y la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) que apunta a reordenar al peronismo, fue el puntapié inicial del Frente de Todos de cara a construir una propuesta electoral rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.

La decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de replegar cualquier eventual postulación para el 2023 tras la sentencia en su contra en el marco de la denominada Causa Vialidad, generó desconcierto en las filas de la coalición gobernante, la que se vio obligada a barajar de nuevo, necesitada de reordenar la tropa y de esbozar una estrategia electoral que les posibilite tener alguna chance cierta para retener el poder.

En esa dirección, el intendente Jorge Ferraresi (Avellaneda), subrayó que la tarea del Frente de Todos (FdT) es "generar las condiciones para construir una propuesta de cara al 2023 para encarar las elecciones".

El exministro de Hábitat consideró que aunque Cristina no se presente como candidata, mantendrá sus condiciones de liderazgo en ese espacio, al tiempo que remarcó la importancia de trabajar para "mejorar los indicadores económicos" durante los próximos meses y llamó a respaldar la gestión de Sergio Massa.

Por su parte, el Gobernador Ricardo Quintela (La Rioja), reconoció que la decisión adoptada por Cristina los “sorprendió muchísimo”, los “dejó perplejos” y le reconoció “ser el cuadro político más importante que tiene el movimiento justicialista”.

En diálogo con la AM 990, el mandatario riojano advirtió que "no es fácil decir cómo puede ser el armado” electoral del Frente de Todos de cara a las presidenciales del próximo año, y aseguró que en ese espacio hará falta un “reacomodamiento”.

“Nos tenemos que reacomodar, y eso es lo que hemos conversado ayer con los compañeros de la CGT", indicó Quintela.

En tanto que el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, uno de los referentes sindicales que participó del encuentro con los gobernadores que tuvo ayer lunes en el Consejo Federal de Inversiones, dijo que aún no es tiempo de “hablar de candidaturas”.

Sobre la vicepresidenta, señaló que esta "ha pasado por una situación ingrata", y al referirse a su decisión de “no ser candidata a nada”, dijo que le pareció “más un desahogo de una situación que viene manteniendo ella hace mucho tiempo".

En otro tramo, recordó que la CGT está ampliando su capacidad política “con candidatos propios” de cara a las presidenciales: “Ya estamos haciendo los padrones de los afiliados en las distintas provincias y ellos querrán saber hasta dónde llegamos con eso", concluyó Cavalieri.

A su turno, el titular del Gremio de Camioneros, Pablo Moyano, consideró vital para las aspiraciones del Gobierno, que Massa consiga bajar la inflación en los próximos meses.

"Si el macrismo gana las elecciones del año que viene, seguro que va a impulsar una reforma laboral para tocar derechos adquiridos. Más allá de la bronca que genera la inflación, tenemos en claro que si Juntos por el Cambio (JxC) vuelve al Gobierno, le va a quitar la indemnización (por despidos) a la gente", apuntó.

Kicillof ahora evalúa desdoblar en Provincia

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no competir por un tercer mandato presidencial, también obligó al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a replantear la decisión mantenida hasta ahora de no desdoblar los comicios en la provincia de Buenos Aires, alternativa que ante la imposibilidad de usufructuar el "efecto arrastre" que hubiese implicado pegar su boleta para la reelección a la líder del Frente de Todos, a comenzar a barajar esa posibilidad.

En ese contexto, el mandatario provincial, sopesa la alternativa de desdoblar las elecciones y apostar al mano a mano con los candidatos de Juntos por el Cambio, sin que entren en juego las referencias nacionales.

Sin embargo, el oficialismo bonaerense no tiene mayoría en la Cámara de Senadores de la Provincia, por lo que está obligado a negociar con la oposición, que no estaría demasiado tentada en darle el gusto, pese a que María Eugenia Vidal había impulsado fugazmente el "Plan V" hasta que fue vetado por Mauricio Macri: "La discusión está vigente, pero no porque sea mi voluntad", indicó Kicillof.

En una entrevista concedida al diario La Capital de Mar del Plata, el Gobernador se mostró consciente de que no tiene "los porotos" para modificar el cronograma electoral de modo tal de desenganchar las fechas de PASO y comicios generales de las elecciones nacionales.

En Diputados, la idea podría germinar con la ayuda de algunos bloques minoritarios coyunturalmente aliados, pero en el Senado el oficialismo está neutralizado porque cuenta con la misma cantidad de integrantes que Juntos por el Cambio (23 cada fuerza).

Para avanzar con cualquier modificación, el Gobierno provincial está obligado a hacerlo pasar por La Legislatura bonaerense. Ocurre que la ley electoral de la provincia de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo "a adherir la Provincia al régimen establecido por la ley Nacional 15.262 de simultaneidad de elecciones".

Y lo mismo sucede en el caso de la ley de PASO provincial, que dispone que "cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día".