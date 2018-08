Bajo el precepto popular de que quien avisa no falta a la lealtad, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) ratificó que activará medidas de fuerza si no se brinda una solución a los 160 despidos que se decretaran en las Terminales Río de la Plata (TRP). A favor de la tesitura sindical hay que considerar que dentro del conflicto el capítulo de la conciliación obligatoria se agotó, lo cual le otorga el margen legal necesario para reactivar un plan de lucha. La puja no es menor, ya que concierne a una de las actividades claves respecto del comercio exterior.

El titular de esa organización y triunviro de la CGT Juan Carlos Schimd destacó el apoyo sindical recibido a la espera de definiciones políticas sobre un área de actividad estratégica y generadora de labor como la actividad portuaria. "Somos muy claros en nuestra posición, la totalidad de los gremios adheridos comprometieron su apoyo incondicional para que las empresas y el Estado garanticen las fuentes de trabajo hasta que la próxima licitación y una política nacional que resguarde el Comercio Exterior Argentino contra la integración vertical y la cartelización", reseñó Schimd. Aun en la definición sindical que las soluciones tienen que arribar desde la política y muchas veces se las espera desde la actividad gremial, la Fempinra recordó que la decisión para declararse en libertad de acción, al haberse cumplido el tramo de conciliación obligatoria, los trabajadores avalaron a esa conducción para llevar adelante las medidas de fuerza que consideraran oportunas. La posición de Schmid y los dirigentes que lo acompañan en esa cúpula respecto a la relevancia de dicha actividad, es extensiva hacia el escenario de las flotas fluviales, capítulo por el cual los reclamos no solo los han expresado ante el Gobierno de Cambiemos sino se plantearon en público y encuentros reservados con la gestión kirchernista.

Este capítulo del conflicto portuario se originó a raíz de 160 telegramas de despidos que la empresa envió luego de presentar el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), motivo por el cual tanto la federación como el sector empresario volverán a verse las caras en lo que muchos sindicatos califican como "terreno no neutral" para ellos, ya que consideran que la cartera laboral no desarrolla su perfomance dentro de los marcos de monitoreo o como "componedor" de acuerdos...