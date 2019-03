Al cabo de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, el Senado acordó postergar una semana la sesión originalmente estipulada para hoy, en la que iba a tratarse el proyecto de financiamiento de los partidos políticos en campañas electorales, a la espera de generar un consenso con la Cámara de Diputados.

La dilación para tratar el dictamen -emitido en noviembre del año pasado- se debe a que en la Cámara alta se proponen nuevas modificaciones al texto que no fueron consensuadas con Diputados, por lo que desde el Bloque Justicialista surgieron dudas acerca de la viabilidad de avanzar de manera unilateral con el proyecto.

El objetivo compartido entre Cambiemos y el Bloque Justicialista es que la Cámara baja vote el texto sin modificaciones, para evitar que vuelva en segunda revisión y se estire la aprobación, según se desprendió de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que tiene el tema en carpeta.

Durante ese debate, el presidente de la comisión, el catamarqueño Dalmacio Mera (Justicialista) dijo que no cree que "den los tiempos para que el proyecto vaya y venga" entre las dos Cámaras, por lo que propuso "esperar una semana más" para celebrar la sesión en la Cámara alta, con la inclusión de la iniciativa que busca, entre otros aspectos, obligar a bancarizar los aportes de campaña y habilitar las contribuciones de empresas.

En contraposición a Mera, el cordobés Ernesto Martínez ( Cambiemos) pidió apurar el tratamiento, propósito que finalmente no prosperó, dado que la propia bancada oficialista aceptó esperar a contar con mayor consenso.

"No vengo a traer discordia pero sí a alertar. La campaña nacional empieza en junio. Encarar una campaña como la que se presenta sin una nueva ley marco nos pone a todos ante una gravísima situación. Esta dilación no es buena, y nos llevará a un tembladeral en materia de campañas. No se trata de una deuda, sino ya de un peligro", advirtió Martínez.

Entre las modificaciones sugeridas en el Senado, se destacó la aportada por el chubutense Alfredo Luenzo (Justicialista), quien propuso que las regulaciones ya vigentes en medios audiovisuales sobre los espacios otorgados a los partidos políticos para publicidad electoral alcancen también a redes sociales.

"No solo no están los medios digitales, las señales de TV extranjera tampoco están obligadas, como por ejemplo las señales de fútbol. Hagamos una revisión a fondo. Los televidentes son argentinos", agregó, en la misma sintonía, el oficialista Ángel Rozas.

Durante el debate, también se expusieron otras propuestas vinculadas a la cantidad de días de campaña y una mayor regulación acerca de cuáles son los sujetos habilitados para hacer aportes de campaña.

El dictamen legaliza las donaciones de campaña de personas físicas y jurídicas hasta un el 5% de los gastos totales, aunque varios senadores analizan bajar ese tope a 2%. A su vez, se obliga a realizar esos aportes mediante transferencias bancarias para garantizar un mayor nivel de transparencia en las rendiciones de los gastos electorales.