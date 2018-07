El dirigente Martín Ogando sostuvo que la alianza En Marcha "es una apuesta que mira al futuro, no al pasado, que respeta las diversas identidades políticas pero Felipe Solá no representa esta apuesta", desechando de esa manera un eventual acompañamiento al aún dirigente del Frente Renovador. Respecto a los dichos de la diputada Victoria Donda, quien invitó a la senadora Cristina Kirchner a dar "un paso al costado" y ponderó las chances de Solá, Ogando afirmó que la ex presidenta "tampoco es nuestra candidata" pero es la "figura opositora de mayor peso electoral".