La Unión de Docentes de La Provincia de Buenos Aires (Udocba) anunció ayer un paro de 48 horas a partir del lunes, por lo cual los maestros agrupados en ese sindicato no trabajarán en el inicio de clases.

Por su parte, el gremio Suteba dará a conocer su decisión hoy en asambleas que se realizarán en diferentes puntos del país.

En un comunicado, Udocba dio a conocer que resolvió "un paro de 48 horas para el lunes y martes".

"La decisión se fundamenta en la ausencia de una propuesta acorde con las necesidades que atraviesan los docentes, cuyo salario inicial se mantiene bajo la línea de pobreza, aún con la propuesta de aumento del 15% en tres tramos no acumulativos que dispone el Gobierno", argumentó.

De ese modo, reiteró su reclamo respecto de "la urgente recomposición salarial, el blanqueo de sumas en negro y la aplicación de cláusula gatillo para garantizar el ajuste automático del salario al ritmo de la inflación".

En el último encuentro con los sindicatos, la administración bonaerense volvió a exponer una propuesta del 15% más el reconocimiento anual por presentismo de hasta $6.000 por año.

La diferencia con lo ofrecido en la anterior reunión es que propusieron a los maestros incluir en el aumento salarial una cláusula que permita revisar el acuerdo en octubre, en función de la inflación acumulada hasta ese mes.

En tanto que el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, reveló que "se va a organizar un plan de lucha" en la provincia de Buenos Aires contra la propuesta salarial ofrecida a los maestros por el Ejecutivo provincial.

"Entre hoy (por ayer) y mañana (por hoy) se va a organizar un plan de lucha pero no me quiero adelantar, primero vamos a hablar con los compañeros", explicó Baradel en declaraciones a radio FutuRock.

Vidal "dijo que nos iba a convocar en noviembre para discutir con tiempo y no lo hizo y tampoco nos convocaron a discutir una agenda pública de educación de calidad donde nosotros presentamos tres notas", agregó.

Según Baradel, Vidal "hablaba de 40 mil pesos (de sueldo para los maestros), y hoy ganamos 12 mil. Además, en diciembre quiso cerrar cincuenta escuelas. Es un gobierno que no sólo no crea nuevas escuelas sino que las cierra. Está en modo ajuste y no está bueno".

"Nos quieren imponer una pauta a la baja del 15 por ciento en tres cuotas y lo rechazamos", sostuvo el dirigente sindical.

Para el titular del sindicato docente mayoritario bonaerense, la política del oficialismo provincial "está orientada a incentivar a que no se haga paro pero también, con el tema del presentismo, castigar a los docentes que se enferman".

"Es comprensible desde la mirada de ellos para bajar salarios pero es incomprensible cómo le ponen cláusula gatillo a los bonistas y a los trabajadores nos la quitan".

Por último, Baradel adelantó que el gremio docente "va a sumarse al paro del 8 de marzo", en referencia a la huelga de mujeres convocada por el Día Internacional de la Mujer.