El abogado Carlos Beraldi, que patrocina a la ex presidenta Cristina Kirchner, aseguró que “no hay posibilidad” de que la líder de Unidad Ciudadana sea impedida de ser candidata en las elecciones del año que viene. “Esa posibilidad no existe. Esta idea de hacer ficha limpia como andan diciendo algunas personas que quieren usar a la Justicia con fines políticos no se da porque no es una ley vigente y no puede derivarse ningún tipo de proscripción por el hecho de tener un proceso judicial en trámite”, sostuvo el letrado.