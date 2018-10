La protesta de los sindicatos industriales sumó a empresarios y a la CGT y tuvo el colorario de una reunión con el ministro de Producción Dante Sica. De las variopintas lecturas del encuentro, además de repasar el texto de una comunicación oficial de Azopardo al respecto, se destacan el reclamo por los despidos, el modelo económico y la división del movimiento obrero que quedó expuesta una vez más, a pocas horas del portazo de Juan Schmid. Hay una decisión tomada desde hace tiempo de varios sindicatos para diferenciarse de la fuerte ofensiva del ala moyanista gremial.

Sobre urgencias fuera de discusión los ejes de la marcha a la cartera producttiva fueron el cese a los despidos; defensa de la industria nacional y freno a la importación. Con ese tono jefe de la UOM, Antonio Caló, remarcó un clásico de su sector desde 2016 a la fecha sobre cesantías y suspensiones. "Hay 4.000 compañeros nuestros despedidos, atravesamos momentos difíciles, las empresas dicen que no pueden pagar los sueldos", recalcó el ex titular de la CGT afín al kirchnerismo. Columnas de los metalúrgicos, ladrilleros, molineros, alimentación, papeleros y otros llegaron hasta Diagonal Sur al 600. En el marco institucional la presencia del triunviro Héctor Daer avaló el reclamo sectorial, al considerar que el reclamo es contundente "por la industria y los salarios". De hecho fue la segunda marcha gremial a Producción y en ambas ocasiones Sica apeló a la aceitada relación con algunas organizaciones sindicales que ostenta desde hace tiempo. El funcionario deslizó que para lograr audiencias no eran necesario movilizar, a lo que algunos empresarios y dirigentes sindicales que asistieron al encuentro ironizaron que "el escenario actual y la ratificación del Gobierno respecto al único rumbo" no dejan lugar a "una hipotética diplomacia protocolar".

La central recalcó que los trabajadores pagan servicios en dólares y cobran sueldos en pesos

Incluso, otros eligieron dejar en claro que si bien el ministro goza del respecto de las organizaciones "no cuenta con herramienta alguna ante la recesión y la liberación de tasas" que detona a pymes.

El bloque empresario con predominio de la Cgera le entregó al funcionario un texto de ocho puntos, que resumen la propuesta patronal para que compañías puedan sortear la recesión que hoy tiene final abierto. Más que simetría con el documento que rubricó la conducción de la CGT respecto a que "no hay desarrollo posible sin trabajo, producción, salarios, jubilaciones, beneficios sociales, salud, educación y viviendas", con un expreso reclamo de urgente intervención del Gobierno para dar respuestas inmediatas a la crisis. En los considerandos del escrito el capítulo de tarifas de servicios también tiene un párrafo destacado en cuanto a que la relación de hoy se plasma en "tarifario a rigor dólar" y salarios en pesos, derruidos por la inflación que aparece sin control".

Entre otros ítems también de amplio debate en la opinión publica, la central obrera trazó la necesidad de financiar la educación "en todos sus niveles, incrementando presupuestos académicos en particular aquellos dedicados a sostener y mejorar los salarios, como también la infraestructura del sistema educativo".

Entre quienes confeccionaron el texto que fuera entregado en Producción se robustece la definición en cuanto a que "aunque resulte antipático" es preferible exaltar que la solución a esta crisis, también "autoinflingida por el Gobierno" es política y no sindical. De allí la necesidad de convivir con las grietas del movimiento obrero pero "motorizar el diálogo" uno de los trazos que separan hoy a dialoguistas y combativos.