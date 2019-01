Los tres últimos encuentros con el presidente Mauricio Macri fueron claves para adelantar su decisión. Ayer, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, desistió de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales y finalmente buscará su reelección el mismo día en el que el líder de la alianza Cambiemos peleará por un segundo mandato.

Hasta hace unos días, en el círculo íntimo de la mandataria provincial se empecinaban en estirar lo máximo posible la incógnita, aunque admitían que las chances de separar las elecciones bonaerenses de las nacionales eran muy bajas. Casi nulas. El jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, hizo saber más de una vez su rechazo a esa posibilidad. En los dos actos que compartieron y, en especial, durante el almuerzo en la Quinta de Olivos el viernes último, Vidal supo que no había margen para esperar hasta fines de febrero o principios de marzo. Había que adelantar la resolución. El propio jefe de Estado le deslizó la inconveniencia de ir por separado, según fuentes gubernamentales.

"La gobernadora decidió no desdoblar la elección provincial de la nacional. Y lo informó esta tarde al Gobierno nacional", dijo ayer por la tarde el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, a BAE Negocios. Y agregó: "No queremos que la gente vaya más veces a votar, porque no nos parece cambiar las reglas de juego a poco de la elección. Y porque es más costoso".

Para cortar con las diferentes conjeturas, que desde un sector de las filas de la alianza Cambiemos alimentaron durante los últimos meses, Vidal comunicó la noticia directamente al presidente.

Con su decisión la gobernadora bonaerense se alineó a la postura que primaba en la Casa Rosada, pero se encargó de que no fueran los funcionarios nacionales los que anunciaran la noticia, ni que quedara como una orden impartida por el presidente. En los hechos, Vidal estaba atada a lo que dispusieran en el Poder Ejecutivo nacional. Desde La Plata siempre subrayaron que le sería "fiel" a Macri, aún en contra de sus conveniencias personales y de los deseos de algunos de sus principales asesores.

Según fuentes bonaerenses, una de las razones que empujó a la mandataria provincial a anunciar que finalmente no iría por el camino del desdoblamiento fue que "no quería que la vieran como si estuviera especulando con este tema", algo que en Balcarce 50 le recriminan por lo bajo a los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza; y Gerardo Morales, de Jujuy, debido a que aún ninguno determinó si unificará o no los comicios de sus respectivos distritos con los nacionales.

"Es muy potente volver a ir todos juntos: Mauricio en la Nación, Horacio en la Ciudad y María Eugenia en la provincia", señaló un funcionario de la administración central. Otra de las reflexiones que hacen por estas horas es que a partir de ahora sólo el PJ, en sus diferentes variantes, deberá encontrar el modo de "ordenar" su esquema electoral entre tantos postulantes a la gobernación, en contra de quienes en Cambiemos pregonaban que estirando la resolución desgastaban al peronismo.