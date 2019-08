Previsible, a la hora de los salarios que de perder por poco están siendo goleados fue la definición del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Tercer laudo consecutivo desde 2017 para definir desde el Gobierno un incremento del 35% en 3 cuotas con lo cual el ingreso mínimo de un trabajador llegó a $16.875, siendo la Canasta Básica Total de casi $32.000. Laudo que en romance popular puede ser considerado decretazo.



Sólo 2016 tuvo acuerdo en la mesa de discusión para la gestión Cambiemos, donde lo inédito fue el acuerdo de CGT, CTA y CTAA para unificar el reclamo de esos $32.000 establecidos por el Indec para la CBT. Y también inédita la participación de las organizaciones sociales en el foro, a través de Esteban “Gringo” Castro ( CTEP) para otorgar voz a los núcleos piqueteros. “Lamentamos que no comprendan la gravedad de la crisis social y laboral que vive el país y no hagan nada para que los trabajadores y trabajadoras dejen de perder poder adquisitivo, porque eso significa que no pueden darle de comer a sus familias ni pagar las tarifas, ni el transporte. Vamos a insistir con la Emergencia Alimentaria, el hambre no puede esperar”, expresó Gildo Onorato dirigente de CTEP y del Movimiento Evita a BAE Negocios al término de la reunión en la cartera de Producción y Trabajo al mando de Dante Sica.



Hugo “Cachorro” Godoy manifestó por un lado su satisfacción por la unidad del movimiento obrero para la exigencia de los $32.000, pero “respetando la postura de la CGT para no definir medidas de fuerza”, anunció en Siempre Noticias (Crónica HD) que en septiembre habrá un paro nacional de la CTAA. La versión gubernamental se resumió a un escueto detalle, respecto que quienes perciben a la fecha $12.500, percibirán un 13% de mejora con los haberes de agosto, otro 12 % desde septiembre y un 10% a partir de octubre, y la prestación por desempleo también será elevada en un 35%. En lectura sindical y piquetera, los empresarios “se salieron con la suya y pretendían dar todavía menos que el 35%”, le destacaron a este medio los representantes de trabajadores formales y de la economía popular.



"Los salarios mínimos de los docentes deben ubicarse en un 20% por arriba del mínimo que determina el Consejo a partir del decreto 52/18. La ley de movilidad jubilatoria asegura para el sector pasivo que el haber no será inferior al 82 por ciento del mínimo, vital y móvil, acotaron desde el ministerio de Sica. En el encuentro participaron Carlos Acuña, Héctor y Rodolfo Daer, Julio Piumato, Armando Cavalieri, Sergio Romero, Andrés Rodríguez, Ariel Coria, José Luis Lingeri, Antonio Caló, Noé Ruiz, Abel Frutos, Hugo Benítez y Daniel Domínguez ( CGT), y Ricardo Peidro, Hugo Godoy y Horacio Meguira -jefe del área Jurídica- por la CTA Autónoma.



En el foro también asistieron Claudio Marín y Roberto Baradel por la CTA que conduce Hugo Yasky, en tanto por los empresarios concurrieron a Trabajo Daniel Funes de Rioja, Julio Cordero, Juan Etala y Horacio Martinez ( UIA); Pedro Etcheverry (CAC); Jorge Hulton (Camarco), Abel Guerrieri (SRA), Paulo Ares (Coninagro), Adelmo Gabbi ( Bolsa de Comercio), Jaime Campos ( AEA) y Pedro Cascales ( CAME), entre otros.



Tanto Héctor Daer como Antonio Caló fustigaron la política económica y social de la Casa Rosada, descartando medidas de fuerza y priorizando “mantener los puestos de trabajo”, enfocando que con la salida de la administración Cambiemos “recién podrá comenzar el freno al desastre salarial y a la recuperación de salarios, condiciones de trabajo y pérdida de puestos de labor”, según coincidieron ambos.