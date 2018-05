En un clima de alta tensión política, la oposición en la Cámara de Diputados se prepara para propinarle un duro golpe a la alianza Cambiemos en la sesión especial contra el cuadro tarifario de los servicios públicos dispuesto por el Gobierno nacional.

Hasta ayer, en el arco opositor estaban convencidos de que no tendrían mayores dificultades para alcanzar el número necesario para avanzar con el proyecto diseñado por el bloque Justicialista y el Frente Renovador, que sumará el apoyo del Frente para la Victoria y la Izquierda.

En medio de la turbulencia financiera y a pesar de las presiones a los gobernadores del PJ, fuentes parlamentarias del espacio que comanda en la Cámara baja el salteño Pablo Kosiner aseguraron que, de no mediar sorpresas en las próximas horas, mañana estarán en condiciones de alzarse con un triunfo parlamentario, en un tema que resulta incómodo para el Poder Ejecutivo.

En el espacio opositor, que hasta ayer habían acordado eliminar del texto la rebaja del IVA de las facturas de los servicios, dieron marcha atrás con ese punto. "El 21 por ciento que se cobra de IVA podría mantenerse solo para usuarios residenciales, pero la reducción del impuesto para las empresas es un tema que está en estudio", comentaron algunos asesores del PJ que siguen las negociaciones de cerca.

En medio de las negociaciones internas para llegar bien parados a la sesión, en la que la oposición ya no está obligada a reunir una mayoría calificada para aprobar el proyecto, los diputados cordobeses, cercanos al gobernador Juan Schiaretti, confirmaron su presencia en el recinto por orden del mandatario peronista que reaccionó ofuscado tras una jugada en su contra encabezada por el intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre y el PRO local.

El viernes pasado, el presidente del Foro de Intendentes del PRO, Oscar Tamis, junto al intendente radical presentaron una demanda contra el gobierno provincial por 405 millones de pesos de coparticipación que -a su entender- debieron ser distribuidos con los municipios en el primer trimestre de este año. En el reclamo judicial, Cambiemos pide "la inconstitucionalidad del Consenso Fiscal celebrado por el presidente Mauricio Macri y los gobiernos provinciales", el año pasado.

"Quieren descalabrar las cuentas de la provincia, es una forma de presionar al gobernador para que nos ausentemos en la sesión", manifestó un diputado cordobés que detalló: "El Pacto Fiscal incluyó el apoyo de los peronistas a la Reforma Previsional y pagamos un alto costo político por eso".

Ayer, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, se sumó a la línea discursiva que vienen sostenido algunos peronistas, al criticar la posibilidad de que desde el Congreso nacional se fijen pautas sobre las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, sus diputados, confirmaron su presencia en el debate.

"La idea de que es el Ejecutivo quien debe regular las tarifas de los servicios y no el Congreso, es solo una estrategia discursiva que viene repitiendo los gobernadores para cargar las culpas sobre las Casa Rosada. Los funcionarios de Cambiemos no se cansan de apuntar contra nosotros, pero esta es una crisis que crearon y que deben resolver ellos, no pueden siempre pretender que el costo político antes medidas impopulares que ellos toman, la paguemos nosotros", manifestó una calificada fuente del PJ.

"Es obvio que es el Ejecutivo quien debe establecer las pautas tarifarias, pero es el Congreso quien debe establecer los criterios generales", agregaron desde el peronismo en donde planifican agregar un ítem en el que queden a resguardo los gobernadores. "Las tarifas las impone el Ejecutivo, pero eso será sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales", explicaron algunos peronistas que podría ser un agregado al texto.