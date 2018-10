No tiene siquiera el respaldo de sus aliados en la alianza Cambiemos. Pero la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, confirmó su decisión de presentar hoy en el Congreso el pedido de Juicio Político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. La legisladora emprendió una cruzada contra el ministro luego de que señalara que "nunca es bueno que un ex presidente vaya preso", palabras en las que Carrió vio una pretensión de favorecer a la ex presidenta Cristina Fernández.

El proyecto para llevar a juciio a Garavano, que tiene más de 30 páginas, se basa en los dichos del ministro, en su vínculo con el operador judicial y presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, en el nombramiento de una ex funcionaria bonaerense -María del Carmen Falbo- en el ministerio y en la promoción de Carlos Mahiques como camaristas.

Todos estos hechos los enlaza con la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA, y en particular, con la responsabilidad que pudo haberles cabido a los fiscales de ese caso Eamon Mullen y José Barbaccia.

En ese esquema, es que Carrió observa inconductas de Garavano a quien el presidente Mauricio Macri decidió sostener y parece haber dado la indicación de que sea defendido por el bloque del Pro.

Por lo pronto, ayer el diputado Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, e integrante de Juicio Político, señaló: "De ninguna manera apoyaría (el juicio político de Carrió a Garavano). Me parece una exageración. Una cosa es disentir con un ministro, lo cual me parece absolutamente legítimo, normal y saludable, y otra cosa es pedir un juicio político, que sólo procede en casos sumamente graves. No me parece que una opinión como la de Garavano haya sido grave, es sólo una opinión", indicó en diálogo con radio La Patriada.

El presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), otro de los líderes parlamentarios del PRO, ya le había bajado el pulgar al pedido de jury contra Garavano.