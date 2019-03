El sindicato de pilotos APLA que lidera Pablo Biró brindó mandato a sus trabajadores para no tomar servicio en los vuelos que se dispongan con la flota de Boeing 737 Max de Aerolíneas Argentinas. Esa organización también decidió requerir tanto a la empresa de bandera como a las autoridades de la ANAC las medidas preventivas que ofrezcan la absoluta garantía de la seguridad de las tripulaciones y pasajeros. “Pese a la premura del caso, hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna de parte de las mismas”, suscribió ese sindicato a través de un comunicado de prensa. En el texto también remarcaron que las decisiones adoptadas por otras líneas aéreas suspendiendo las operaciones en los 737 Max y la “indefinición de parte de esa compañía o de otros organismos de regulación” determinan, con carácter preventivo, la exigencia de evitar los factores de riesgo que se desprenderían de los accidentes ocurridos. APLA consignó que hasta tanto se les notifique sobre la existencia de garantías e información sobre la “inexistencia de riesgos” la decisión de no tomar servicio. “Una vez más ratificamos nuestro compromiso irrenunciable de garantizar la seguridad de las operaciones por sobre cualquier otra premisa” enfatizó el sindicato de pilotos.