Los sindicatos industriales continúan esperando el ya dilatado apoyo explícito de la CGT a la marcha del 4 de abril, el cual se oficializaría en una reunión el miércoles. Si bien trascendió que el consejo directivo de Azopardo los recibiera hoy por la cuestión, los tiempos cegetistas, en plena diáspora de campaña electoral extienden los plazos. "Estamos expectantes" le resumieron a BAE Negocios desde el bloque fabril al tiempo que no ocultaron su preocupación por las últimas manifestaciones de empresarios nucleados en la UIA y entidades pymes donde asumen que la discusión paritaria del sector para este año "está en duda".

Como anticipó este diario, no sólo el lanzamiento de la Mesa Sindical Lavagna 2019 hace que varios sindicatos de peso pongan en duda su participación en la movilización del 4A, como lo confirmaron dirigentes obreros que participaron de la "mesaza" con Lavagna, entre quienes prefirieron ayunar y no asistir a Gastronómicos la semana pasada. La potencia de convocatoria del Frente Sindical, la Corriente Federal (CFT) y la adhesión de los movimientos sociales al 4A ni siquiera los incluye en el siempre vigente "vayan ustedes que nosotros acompañamos", el cual no incluye el verbo movilizar.

La manifestación del 4A, sin margen de casualidad alguna, está traccionada por los metalúrgicos, textiles y los mecánicos de Smata dentro de un puñado de gremios, incluso fue el líder de los trabajadores de automotrices Ricardo Pignanelli quién más condimentó la previa respecto a que con el cuarto año en vigencia de un plan económico "que arrasó a las industrias" el presente sin una movilización hace que el "demasiado tarde para lágrimas" sea más una realidad que una chance.

A las cuestiones sobre cierres de empresas, suspensiones y otras situaciones críticas el bloque industrial le sumó los dichos del vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, quien puso en duda el cumplimiento de los acuerdos colectivos en declaraciones a Radio Led. Por un lado el empresario consideró que la realidad del sector fabril se sintetiza en que los bancos "ofrecen tasas de quiebra" y el diálogo con el Gobierno es una plática "de sordos". El valor agregado resalta en un textual: "Nos parece muy bueno que haya paritarias, aunque no sabemos si vamos a poder pagarlas. El aumento tarifario que viene se va a comer toda la paritaria", expresó.