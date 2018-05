En un nuevo paso respecto a pronunciamientos, organizaciones gremiales marchan en contra de los aumentos en las tarifas y de las negociaciones con el FMI al Obelisco porteño. El escenario se prevé caldeado por la reapertura del mercado cambiario tras el fin de semana y las consideraciones de analistas críticos que vislumbran una reforma laboral, en incómodas cuotas o por shock, más severa respecto de la que había "conversado" la CGT.

Entre quienes lideran la convocatoria se destaca la figura del triunviro Juan Schimd, tras su visita a Brasil donde formó parte de las columnas que se manifestaron a favor de la libertad del ex presidente Lula. Los manifestantes se concentrarán desde las 11 en Plaza Lavalle para luego marchar al emblemático monumento ubicado sobre la avenida 9 de Julio y Corrientes.

Las columnas, según se anunció, tendrán a Schmid y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que el jefe de Dragado y Balizamiento comanda, y la Juventud Sindical Nacional (JSN), entre otros. El eje de la convocatoria se precisó en cuanto al "repudio al incremento de la tarifas de servicios públicos y por la actual crisis socio-económica".

"No nos quedamos en las declaraciones, vamos a continuar llevando adelante estas manifestaciones contra el tarifazo y la situación económica general que es preocupante", detalló Schmid. Lo cual es un tópico a tener en cuenta respecto al perfil que debería tener la central de Azopardo desde agosto.

"Hay millones de argentinos que padecen, más que un ajuste económico, un verdadero estrangulamiento de nuestras condiciones de vida", consignó Schmid en declaraciones radiales.

"Acá lo único que suben son los precios. No aumenta la producción, no aumenta la equidad, no aumentan las oportunidades", detalló el triunviro. Las referencias precisas respecto de sectores industriales, en su mayoría en crisis, la sombra de la paralización de la obra pública como freno al sector que el mismo Gobierno pondera en la generación de empleo respecto de la construcción y su cadena de actividad dinámica que alcanza hasta los pequeños trabajos o emprendimientos, están en el análisis de las organizaciones gremiales más robustas del país.

La nómina de referentes sindicales que estarán presentes hoy en el reclamo incluye a Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Hector González (Luz y fuerza Patagonia), Hugo Benítez (Textiles), Roberto Coria (Guincheros), Julio Piumato (Judiciales), Pablo Flores (Impositiivos), Sergio Sanchez (Peajes), Raúl Epelbaum (Señaleros), y Carlos Frigerio (Cerveceros).

La coyuntura del movimiento obrero respecto de las más que turbulencias que afronta en modelo económico, han determinado que sindicatos como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que posee llegada directa a la Casa Rosada desde el sector de gremios "dialoguistas", avizoren que de continuar la secuencia crítica de la economía exista la necesidad de decretar un paro nacional, más allá de que la UTA, que no dudó en no acatar la medida de fuerza que definió Azopardo en contra de la reforma previsional, considere que si se define una huelga nacional la misma debería ser sin movilización.