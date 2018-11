Mientras intenta desactivar el malestar de algunos gobernadores peronistas que reclaman la restitución del Fondo Sojero, el presidente Mauricio Macri se reunió ayer en la localidad de Río Cuarto con el mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti, quien es uno de los pocos dirigentes del PJ que no cuestiona la eliminación de esa ayuda financiera que hasta agosto pasado percibían las provincias.

Aunque en Balcarce 50 juran que el encuentro del jefe de Estado con el gobernador cordobés no tenía como objetivo "enviar un mensaje a alguien en particular", Macri eligió viajar a uno de los distritos más importantes del país gobernado por un peronista, de los que en el Poder Ejecutivo nacional les gusta etiquetar como "racional", justo cuando un puñado de mandatarios provinciales busca que el Senado rechace el DNU que derogó el Fondo Sojero. Schiaretti está entre quienes no se opuso a que las provincias dejaran de recibir el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.

Un rato antes de participar de la reunión conjunta del Gabinete nacional y el provincial, Macri y Schiaretti estuvieron solos cara a cara por más de media hora. Según fuentes gubernamentales, se abordaron diferentes temas. "Fue una charla muy positiva", apuntaron desde Balcarce 50.

El jefe de Estado lamentó la carga impositiva y alentó una baja “en el tiempo”

El encuentro llegó un día después de que desde la administración central transfirieran a los gobernadores e intendentes $1.000 millones, correspondientes con el primer desembolso del "Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios", que fue creado para compensar la eliminación del Fondo Sojero.

"No hay ninguna posibilidad de reestablecer el Fondo Sojero. La compensación que piden los gobernadores es la que les empezamos a dar ayer", señalaron fuentes de la Casa Rosada.

Para el Ejecutivo nacional el reclamo de los gobernadores tampoco pone en peligro la aprobación del Presupuesto 2019, algo que el propio jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, deslizó en sus últimas declaraciones luego de la reunión que mantuvo con algunos de ellos.

Macri evitó referirse en público al pedido de los mandatarios peronistas, apenas se limitó a destacar que la media sanción del proyecto de Ingresos y Gastos "compromete a todos a ir hacia un equilibrio que hace que necesitemos menos financiamiento internacional". "Rumbo a este equilibrio la Argentina va a volver a crecer durante muchos años", enfatizó. Y señaló que ese objetivo está acompañado por "un acuerdo con el FMI que resuelve el problema de financiamiento para el próximo año y un tipo de cambio muy competitivo".

Además, el presidente sostuvo que en la Argentina "no podemos pagar más impuestos" y puntualizó que es necesario que "en el tiempo" se produzca una baja de los tributos.