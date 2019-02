El diputado nacional Felipe Solá sostuvo hoy que Alternativa Federal, "queriéndolo o no", "trabaja contra la unidad del peronismo y para que triunfe" la reelección el presidente Mauricio Macri.

"Alternativa Federal es un grupo al que no le importa la posibilidad de no ganar en noviembre en el balotaje. Objetivamente trabajan contra la unidad del peronismo, queriéndolo o no, para que triunfe Macri", resaltó.

Para el referente de Red por Argentina, "hay un peronismo fuerte, grande e importante" que integran varios sectores cercanos al kirchnerismo y, por el otro, un justicialismo más "pequeño" que es Alternativa Federal y señaló: "Creo los gobernadores se van a volcar cada vez más al peronismo".

En declaraciones a radio La Patriada, Solá reafirmó su precandidatura presidencial en el marco de un gran acuerdo del peronismo con fuerzas aliadas, y se calificó a sí mismo como un dirigente capaz de "armar buenos equipos" y de liderar "un gobierno de transformación y de transición".

"Me tengo fe, creo que puedo ser presidente, armar buenos equipos y tener un gobierno de transformación y de transición, que sólo dure cuatro años, y al mismo tiempo un gobierno absolutamente honesto", indicó.

Si bien mantiene contacto con sectores del kirchnerismo, Solá aclaró que su impronta es diferente y que la consigna no debe ser "pensar en volver", como clama la militancia de Unidad Ciudadana. "No debemos pensar en volver. No tiene que ser una restauración. No tenemos que venir a restaurar", insistió.

Sobre la estrategia que se debe dar la oposición para apuntalar sus chances electorales, el ex gobernador bonaerense se inclinó por la organización de "una gran interna", que "ayudaría a engrosar las filas de este gran sector".