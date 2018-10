El diputado Felipe Solá aseguró que no cree "nada del enojo" de la referente oficialista Elisa Carrió y sostuvo que el presidente Mauricio Macri es "absolutamente" capaz de encubrir un caso de corrupción.

"Yo creo que por un lado hay un personaje exitoso y, por el otro lado, si al Gobierno le va mal, cuídense de Carrió. Además creo que hay un problema personal, de poder", opinó Solá sobre los cruces entre la líder de la Coalición Cívica y algunos funcionarios del Ejecutivo.

Por otra parte, Solá explicó que "no podría una línea de corte" dentro del armado de la oposición de cara a las próximas elecciones, al tiempo que señaló que es "fundamental que no haya 4 años más de Macri". "No coincido con Massa en su idea de dejar afuera al kirchnerismo y esa actitud proscriptiva respecto de Cristina Fernández. Eso puede llegar a cambiar, no lo sé. Creo que esta semana han habido avances fuertes en tomar conciencia de dónde estamos y qué responsabilidad tenemos", señaló en diálogo con Radio 10. Según el dirigente y precandidato presidencial peronista, la unidad "está cada vez más cerca".