El diputado nacional Felipe Solá ratificó este sábado sus intenciones de competir por la Presidencia en 2019 y llamó a la unidad de la oposición, al considerar que "si todos estuvieran en la misma interna, sería gol".

"No quiero ser vice, quiero ser presidente", subrayó el ex gobernador bonaerense, quien consideró que una gran interna opositora "es lo más sano". Y agregó: "De abajo para arriba, hay un clamor que dice que la gente no quiere cuatro años más de Macri", manifestó Solá en diálogo con Radio Con Vos.

Asimismo, el legislador que recientemente formó el bloque RedxArg, contó que sólo habló "una vez" con la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, a comienzos de agosto y que se trató de una "conversación más que nada afectiva".

Por otra parte, consideró que algunos sectores "quieren dividir al peronismo, quieren un peronismo blando, que en realidad va a ser un macrismo blando", entre los que ubicó al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Respecto al jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, el diputado nacional resaltó que le gustaría que esté de su "lado", aunque reconoció que "es difícil que el chancho vuele".

Finalmente, Solá afirmó que en la política "hay que rodearse de buenos técnicos, gente bunea y lúcida"