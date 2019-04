Unidad Ciudadana homenajeó a los veteranos y caídos de Malvinas con un video en el que, con el slogan "No se puede defender Malvinas", contrapone al reclamo de soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur críticas en materia económica y financiera.

En el video publicado por ese espacio político desde su cuenta en la red social Twitter, y que reprodujo la senadora Cristina Fernández y otros integrantes de Unidad Ciudadana, se suceden imágenes de los soldados argentinos en las Malvinas durante el conflicto bélico con el Reino Unido, con leyendas que cuestionan la actual "soberanía nacional" en materia de tecnología, industria y finanzas.

"Hablar de las Islas Malvinas, de nuestra soberanía, de nuestros combatientes, no puede ser aislado de un contexto político global. No se puede defender Malvinas y no defender la industria nacional. No se puede defender Malvinas y no defender la ciencia y la tecnología, que hacen a la soberanía tecnológica nacional", dice el texto que acompaña las imágenes de los soldados.

Agrega que "no se puede defender Malvinas y endeudar al país, perdiendo la soberanía política, la soberanía financiera", y advierte que "Malvinas tiene que formar parte de una política de Estado" y "no puede estar ausente de lo que concebimos como un proyecto de país".