El ex jefe de la Armada Marcelo Srur respondió en el Congreso preguntas de los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan y ratificó que "si hubiera tenido la información correspondiente de cómo estaba el submarino a mitad de año, no zarpaba".

Srur se presentó ante la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del ARA San Juan, registrada el 15 de noviembre de 2017, donde se realizó primero una reunión de carácter reservado para preservar información relacionada con la seguridad nacional.

Luego se permitió el ingreso de los familiares de los 44 tripulantes de la nave para que hicieran preguntas al ex jefe del Estado Mayor de la Armada, quien ratificó que desconocía los desperfectos técnicos que presentó la nave antes del incidente final y que de haberlo sabido no hubiera permitido que zarpara.

"Si hubiera tenido la información correspondiente de cómo estaba el submarino a mitad de año, no zarpaba", señaló en varias oportunidades Srur, en referencia al ingreso de agua en el snorkel que se había registrado en julio de 2017.

Al respecto, subrayó que no se le acercó a su debido tiempo la información sobre ese incidente, así como tampoco sobre los operativos que realizaba la nave y, en este sentido, diferenció la capacidad de navegabilidad y de la capacidad de operatividad de un submarino.

"Me faltó información y el comandante de Adiestramiento es el que dice qué nave puede zarpar y qué nave no", afirmó el almirante al ser consultado sobre el incidente registrado en julio.

Sobre la capacidad de la nave y el operativo al que fue destinada, agregó: "No sé por qué no se me informó, pero sí puedo decir que en septiembre yo sugerí que el submarino no participara en patrullaje".

Frente al cuestionamiento de uno de los familiares por su falta de información mientras era jefe de la Armada, explicó que "el jefe del Estado Mayor es un asesor del ministro de Defensa, no es el que determina, excepto en casos de guerra, qué operaciones se hacen o no".