Los movimientos sociales marcharán hoy al Ministerio de Desarrollo Social para exigir una paritaria que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas. El Gobierno no quiere cortes en un año electoral. Después de un diciembre caliente y un enero tranquilo, la CTEP, la CCC, Barrios de Pie, y otras organizaciones encabezarán la primera gran marcha ante "la grave situación social y laboral que debe ser afrontada con políticas públicas para el sector más afectado", según destaca la convocatoria.

La interlocutora oficial es la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que viene conteniendo muy bien a estos grupos en los tres años de gestión con algunos diálogos esporádicos, anuncios de bonos y ampliación de los programas alimentarios. El objetivo de la Casa Rosada fue pasar un diciembre tranquilo en la calles. El Ejecutivo realizó dos pagos extraordinarios en octubre y diciembre de 1200 y 1500 pesos a los que cobran la Asignación Universal por Hijo ademas de un bono de fin de año para los movimientos. Sin embargo ya no es suficiente.

Las organizaciones piden leyes para paliar la desocupación y mejoras en los programas de empleo

"La situación crítica que se vive en los barrios populares en un año que no promete mejoras y en el que los montos de los programas de empleo quedan absolutamente desfasados en relación a los aumentos de precios en alimentos, servicios y transporte", se quejan los organizadores de la marcha.

Para Stanley "no es necesario usar métodos extorsivos y manifestaciones que generar incordio en el tránsito". Tras una reunión de gabinete en la Casa Rosada, la ministra pidió responsabilidad en este año político y que " no se usen como expresión de la política partidaria". "Si quisieran diálogo o pedir una reunión, se puede abrir el diálogo sosteniendo estos principios, que son los que venimos trabajando desde el primer día", expresó en una conferencia de prensa.

La ministra con mejor imagen del gabinete no recibe a los dirigentes sociales desde julio pasado. "Siempre me manifesté abierta al diálogo, aclaró al mismo tiempo que reclamó que "necesitamos otras maneras de reclamar que no sea cortar la calle". "Podemos discutir en otros ámbitos y no cortando la calle", agregó.

La Ctep le contestó a la ministra de que "no usan métodos extorsivos" al recordar que la Constitución Nacional ampara el derecho de manifestarse . El dirigente Gildo Onorato, del Movimiento Evita, aclaró en una conferencia que siempre discuten políticas públicas y "en solo este año es político".

Las organizaciones reclaman un diálogo "con respuestas concretas". Piden la aprobación urgente de cinco leyes para paliar el hambre y la desocupación. Hasta ahora el Congreso aprobó una sola en octubre pasado sobre la urbanización de las villas.