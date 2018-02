La ex diputada Margarita Stolbizer enfatizó que el Gobierno "tendría que prohibirle" a los familiares de los funcionarios "que hagan negocios con el Estado" y advirtió que el decreto que sacó el Ejecutivo para evitar el nepotismo "solo sirve para engañarnos, para distraernos la atención".

La dirigente del GEN criticó que desde el Gobierno "están sacando a los familiares que nombraron ellos mismos", por lo que reprochó que "no se sabe bien qué están aplaudiendo".

Al comprar al Gobierno con el kirchnerismo, Stolbizer sostuvo que "los anteriores eran torpes, brutales", en cambio "estos se han preparado" para hacer negocios con el Estado, y añadió que "el conflicto de intereses es la puerta abierta a la corrupción".

En el programa El Lobby de Radio Con Vos, sostuvo que "lo que tendrían que hacer es prohibirle a los familiares que hagan negocios con el Estado" porque, sentenció, existe una "confusión de los negocios privados con el manejo de los recursos públicos".

"Hay empresas armadas, en una práctica que se repite del kirchnerismo, sin ningún antecedente solo para presentarse en una licitación y ganarla", advirtió.

Stolbizer también cuestionó el rol de la Oficina Antiocorrupción, al indicar que "hay gente que tiene una doble moral a la hora de decidir qué cosas denunciar o no". En este sentido, reprochó que el organismo que encabeza Laura Alonso "esté investigando si la hija de (el ex jefe del Ejército César) Milani era ñoqui hace tres años, mientras le pasa por delante de sus narices los negocios de la familia presidencial".

"Para mí lo que estaba mal con el anterior gobierno también está mal para este Gobierno", manifestó la ex diputada, quien opinó que se necesita "un organismo que tenga independencia y muestre en la práctica que defiende los derechos de los argentinos".

Para la dirigente, hoy "tenemos un problema muy grave que es la baja confianza de la sociedad en su sistema de Justicia", por lo que "a veces se cuestionan decisiones que no están mal, pero lo que estamos cuestionando es a ese decisor".

En este sentido, criticó que el presidente Mauricio Macri haya recibido al policía Luis Oscar Chocobar, al indicar que "recibe y eleva en su categoría de héroe social a una persona que la Justicia dice que ha actuado en exceso de su atribución".

Futuro político

La ex diputada también destacó que su relación con Sergio Massa "está perfecta" porque, resaltó, tienen "la misma mirada de cómo debemos pararnos frente al Gobierno". "Las fotos de reuniones del PJ ni me van ni me vienen. Yo las tomo como fotos del verano", resaltó ante un eventual acercamiento entre Massa y un sector del PJ.

"Cuando llegue el momento de conformar un acuerdo de tipo de electoral, veremos, a mí me gustaría. Yo voy a trabajar para una alternativa política progresista y ética porque eso es lo que falta", concluyó.