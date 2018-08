La líder del GEN, Margarita Stolbizer, aseguró hoy que la causa de los cuadernos sobre las supuestas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo "es solo una parte" de la corrupción y pidió "reflexionar un poco cuál es el rol de la sociedad que acepta éstas y otro tipo de cosas".

"El matrimonio Kirchner era el líder de esta banda (delictiva). Esto no es muy distinto al libro "Robo para la Corona", que escribió (el periodista Horacio) Verbitsky. '¿Ustedes creen que José López tenía nueve millones de dólares solo para él?' O que sus jefes no tenían esa misma suma, pero triplicada?", resaltó la dirigente.

En diálogo con Radio Mitre, Stolbizer apuntó contra "la enorme cantidad de subsidios" que se entregaron durante la anterior gestión y a las ganancias producidas por "el juego" como posibles focos de delito por parte de ex funcionarios.

"Hay que tener en cuenta que todo lo que se está encontrando es solo una parte, aunque suene escandaloso la obra pública no es el único flujo de dinero de la corrupción", señaló.

Por otra parte, la ex diputada nacional consideró que la administración de Cambiemos "no ha sido lo suficientemente trasparente que debió haber sido tras un gobierno como el kirchnerista". "Hay que reflexionar un poco cuál es el rol de la sociedad, porque los políticos vivimos de los votos y cuando la sociedad acepta éstas y otro tipo de cosas...", cuestionó.

Por otra parte, Stolbizer sostuvo que "no es la prisión" de la ex presidenta lo que más la "seduce" de la causa y aclaró que "lo importante es que se sepa lo que pasó y que empiecen a devolver lo que se llevaron".

"La cárcel no deja de tener un impacto muy grande para todos estos (ex funcionarios) que son arrestados, pero yo no creo que sea la solución, no resuelven los problemas que generan estos delitos", explicó la líder del GEN.