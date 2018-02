La líder del GEN, Margarita Stolbizer, sostuvo que la senadora Cristina Fernández "nunca puede ser la abanderada de un progresismo honesto", que es lo que a su entender está vacante en el sistema político argentino.

La ex diputada destacó que junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, tiene intenciones de construir un espacio político bajo las coordenadas del "progresismo ético, que es lo que hace falta en la Argentina, y que no puede representar Cristina Fernández".

En declaraciones a radio Milenium, rescató el hecho de que Massa no haya avalado la foto de unidad peronista a la que se sumaron dos dirigentes de su espacio (Felipe Solá y Daniel Arroyo), quienes tuvieron que aclarar que participaron del encuentro en la UMET "a título personal".

"Massa cree en algo mucho más amplio que este rejunte de peronistas. Esa fotografía del otro día es una fotografía que atrasa mucho", evaluó.

En este sentido, dijo que no cree en la posibilidad de la unificación del peronismo porque "hace 15 años que el PJ no va junto a una elección".

"Además creo que es una mirada que atrasa, atrasa muchísimo. Es como pretender que los que alguna vez fuimos radicales volvamos a serlo para ir juntos a una elección. El bipartidismo que conocimos ya no existe", concluyó.

Por otra parte, la ex legisladora admitió que existen motivos fundados para la marcha de 21 de febrero que prepara un arco de organizaciones sindicales y políticas con Hugo Moyano como artífice, pero aclaró que no participará de la movilización. "A mí no me gusta para nada que la marcha se puede mezclar con la queja de Moyano porque lo investiga la justicia", manifestó. "Es el mismo papel que asume Cristina y los sectores del kirchnerismo", agregó.