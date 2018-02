La líder del GEN, Margarita Stolbizer, calificó como patética la foto de los dirigentes peronistas que se reunieron la semana pasada en la UMET con el propósito de llamar a la unidad partidaria con vistas a las elecciones presidenciales de 2019.

"La foto es patética", afirmó en diálogo con radio La Once Diez, al explicar: "Esa fotografía atrasa, porque es una fotografía que termina cantando la marcha peronista y eso hoy atrasa en la Argentina muchísimos años".

Para la ex diputada, "la foto hasta me parece patética desde la escenografía: todos los varones, los machos alfa, sin ninguna mujer. Eso ya demuestra que atrasa, que es una fotografía que no representa hoy lo que la mayoría de los argentinos queremos", en referencia al cónclave que se desarrolló el jueves pasado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

"Estoy convencida de que la Argentina se merece algo mejor, podemos tener un mejor gobierno y también una mejor oposición, que la que puede representar esta gente, que uno los ve ahí y dice en la próxima la ponen de vuelta a Cristina Kirchner".

Stolbizer explicó la tensión que significó para el Frente Renovador la alta exposición de Felipe Solá y Daniel Arroyo en la movida peronista del jueves: "Sergio no los avaló, a tal punto que el partido hizo un comunicado cuestionando el hecho. Se mandaron absolutamente solos", aseguró.

"Es una reunión que a mí me pasa a kilómetros de distancia. Yo no tengo nada que ver con eso. No lo tengo con el PJ, no lo tengo con ninguno de los que participan en esa vocación de construir un espacio político del que yo me siento absolutamente distante".

Por último Stolbizer fundamentó por qué no encuentra ningún punto de conexión con el peronismo: "Tengo la impresión que atrasa enormemente, es una fotografía que intenta reconstruir un pasado al que la mayoría de los argentinos no quiere volver. Incluso muchos como yo, que nada tenemos que ver con el gobierno actual".