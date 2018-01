La líder del GEN, Margarita Stolbizer, afirmó que no tiene "por qué pedirle a Sergio Massa que rinda cuentas de con quién se reúne", luego de conocerse que su aliado político en las elecciones pasadas conversó con el presidente del PJ bonaerense, Gustavo "Tano" Menéndez.

"No tengo con Massa un matrimonio en el que sienta que reunirse con Menéndez es un acto de infidelidad", indicó en diálogo con Télam la ex diputada, quien en las elecciones pasadas conformó una alianza con el ex intendente de Tigre para competir por dos bancas en el Senado nacional, aunque sin éxito.

"Ahora terminó la elección, pero seguimos manteniendo un acuerdo político que es muy importante, y que tiene que ver con la unidad de nuestras agendas: por un lado, la de él, que es una agenda social; y por el otro, la mía, que es institucional", indicó Stolbizer.

La dirigente progresista sostuvo que no habló con Massa luego de que se conociera el encuentro del renovador con Menéndez, aunque reconoció que ella "no tiene nada que ver con la recomposición del peronismo".