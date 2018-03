La diputada Margarita Stolbizer (GEN) anunció hoy que “esta semana” pedirá que “los jueces soliciten el desafuero” de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. "Les adelanto que yo voy a estar pidiendo en la Justicia esta semana para que los jueces soliciten el desafuero al Senado de Cristina Kirchner”, señaló a la radio Continental.

"El gran problema es que el Senado ha asumido esa calidad de ser guardianes de todos los delincuentes que llegan a ese lugar, lo han hecho con (el ex presidente Carlos) Menem y ya han adelantado que están dispuestos a hacerlo de nuevo con la señora de Kirchner”, agregó la dirigente del GEN.

También citó el caso del diputado Máximo Kirchner, quien hoy concurrió a los Tribunales de Comodoro Py para presentar un escrito por la causa por presuntos ilícitos con la firma familiar Hotesur con los argumentos expuestos en el mismo expediente por su madre, la ex presidenta, y no respondió preguntas. "No deberíamos esperar mucho por la declaración de Máximo Kirchner de hoy o del miércoles de Florencia (Kirchner, hermana de Máximo, que será indagada ese día), ellos han definido una misma estrategia”, sostuvo Stolbizer.

Dijo que es una estrategia la de “politizar una cuestión que para mí es judicial y decir que son víctimas de una persecución política y mediática”. Por otra parte, señaló que retomó la conducción del GEN “para darle identidad y autonomía” y luego ver cómo sigue “más adelante” la relación con Sergio Massa, del Frente Renovador, con quien formó la alianza 1País en las legislativas de octubre pasado.

Stolbizer consideró que Massa, cuyo mandato de diputado vence este año, “es, sin duda, el referente para defender a los jubilados, a los trabajadores”. En este sentido, afirmó que su agenda política es “más institucional, vinculada a los derechos humanos, las libertades, la justicia, la transparencia” y que en ese contexto se propone “seguir trabajando juntos desde lo programático” con Massa.