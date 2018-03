La líder del GEN, Margarita Stolbizer, ratificó su acuerdo con Sergio Massa, al sostener que “vale la pena seguir trabajando juntos” y, tras cuestionar la difusión de las imágenes de la detención de Amado Boudou, consideró que “los argentinos necesitamos menos shows y más condenas y que devuelvan lo que se robaron”.

“No me arrepiento para nada de mi acuerdo con Massa, que le ha dado mucha fuerza a una agenda común, muy social”, aseguró a FM Late. Consideró que “las ideas y convicciones no pierden elecciones y las motivaciones que la gente tiene para votar hacia otro lado, es decir la intención que no gane el otro terminan siendo más fuertes que una idea ni un principio”, al hacer referencia al magro resultado que obtuvo ese espacio.