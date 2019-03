El fiscal federal Carlos Stornelli no se presentó hoy a su nueva citación a declaración indagatoria en el juzgado de Dolores, donde está imputado como supuesto miembro de una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales.

Stornelli había sido citado por el juez federal de esa localidad, Alejo Ramos Padilla, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía, algo que podría disponer en las próximas horas.

El fiscal no asistió a ese juzgado pero sí fue su abogado, Ricardo Ribas, quien hizo un planteo de nulidad de la citación, planteó la incompetencia del juez para investigar el caso y requirió un "pronto despacho" para resolver sobre planteos hechos en el expediente.

Además, el abogado sostuvo en el escrito que Stornelli "se encuentra a derecho, ha constituido abogado defensor en la presente causa y ha realizado, en procura de salvaguardar las garantías constitucionales más elementales, los planteos que se estiman conducentes para el correcto encauce de los intereses en juego".

Y agregó: "Muchos de los cuales -por no resaltar su totalidad- no han sido siquiera abordados por VS, quien ha aplicado una singular y curiosa demora a su tratamiento".

Esta fue la cuarta citación al fiscal en el caso que investiga una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales. Pero, por su condición de fiscal, Stornelli tiene fueros, por lo cual existe un debate sobre qué pasaría en caso de ser declarado en rebeldía, porque hay quienes afirman que no podría ser trasladado por la fuerza pública, es decir que Ramos Padilla debería cursar un pedido a la Procuración General de la Nación para obtener su desafuero.

Por otro lado, Ramos Padilla rechazó el planteo de "nulidad del proceso" formulado por la defensa del fiscal Carlos Stornelli.

La resolución fue firmada ayer y se conoció hoy luego de que Stornelli volviera a faltar a su indagatoria y enviara en su lugar a Ribas con un nuevo planteo, esta vez por la nulidad de la citación a indagatoria, que el juez aún no respondió.

A pesar de que no emitió ninguna respuesta al último planteo de Stornelli, en su fallo Ramos Padilla dejó un indicio al sostener que sólo quedarán en curso las objeciones que el fiscal presente en el marco de su indagatoria. "Sólo pueden quedar en curso las objeciones de fondo que hacen a la defensa material del imputado que podrá aportarlas al momento de presentarse a prestar declaración indagatoria", destacó.

El 6 de marzo el defensor de Stornelli había solicitado la nulidad del proceso y la recusación de Ramos Padilla -que fue rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata- bajo el pretexto de que el Ministerio Público Fiscal sólo había instado la acción penal por la supuesta extorsión a Pedro Etchebest y que su defendido no había sido imputado formalmente.

"La afirmación respecto de que el Ministerio Público Fiscal sólo instó la acción penal por la maniobra extorsiva identificada en la denuncia inicial es al menos incorrecta y puede zanjarse con una simple lectura del expediente, pues además de aquel primer requerimiento de instrucción han existido otros dos actos impulsorios de la acción penal".

En el primer dictamen del caso, la fiscal subrogante Natalia Corbetta identificó como imputado a Marcelo D'Alessio "sin perjuicio de que, con el devenir de la investigación, se evaluará si las demás personas sindicadas por el denunciante (quienes cumplen funciones en el ámbito de la justicia federal del ejido capitalino) forman también parte de la maniobra develada".

"Aquí ya se excita la acción para investigar a personas que cumplen funciones en la justicia federal del ejido capitalino por su intervención en los hechos", sostuvo el juez que destacó además que en la denuncia inicial estaba identificado D'Alessio, Stornelli y hasta el juez Claudio Bonadio.