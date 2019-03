El fiscal federal Carlos Stornelli no se hizo presente ayer a la cuarta citación para prestar declaración indagatoria formulada por el juez Alejo Ramos Padilla, quien lo investiga por los presuntos delitos de "extorsión" y "espionaje" ilegal, por lo que en las próximas horas lo podría declarar en rebeldía.

En lugar de Stornelli, se hizo presente su abogado, Ricardo Ribas, quien tras presentar un escrito con un planteo de nulidad de la citación y de incompetencia del juez para investigar el caso, requirió "un pronto despacho" para que se avance sobre planteos presentados en el expediente.

En el escrito, el fiscal que investiga los presuntos pagos de coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista señaló además que "se encuentra a derecho, ha constituido abogado defensor en la presente causa y ha realizado, en procura de salvaguardar las garantías constitucionales más elementales, los planteos que se estiman conducentes para el correcto encauce de los intereses en juego", muchos "de los cuales -por no resaltar su totatlidad- no han sido siquiera abordados por VS, quien ha aplicado una singular y curiosa demora a su tratamiento".

Ante el nuevo faltazo, Ramos Padilla podría declarar en rebeldía a Stornelli, quien posee fueros, y por lo tanto, no puede ser trasladado por la fuerza publica, ante lo cual el magistrado podría pedir su desafuero ante la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal.

El fiscal, quien se encuentra imputado por una supuesta extorsión contra el empresario agropecuario Pedro Etchebest y una red de espionaje en el marco de la causa en la que ya están detenidos el falso abogado Marcelo D'Alessio y los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, faltó a las dos primeras convocatorias y pidió una prórroga en la tercera, lo que fue concedido para ayer.

Durante la jornada de ayer también se conoció la resolución del juez rechazando el planteo de "nulidad del proceso" formulado por la defensa de Stornelli el 6 de marzo pasado, en el que además, solicitaban la recusación de Ramos Padilla, lo que iba a ser desestimado por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Ribas solicitó la nulidad de lo actuado, bajo el pretexto de que el Ministerio Público Fiscal sólo había instado la acción penal por la supuesta extorsión a Etchebest y que su imputado no había sido imputado formalmente.

Afirmación que fue considerada al menos de "incorrecta" por el juez, quien esgrimió que "además de aquel primer requerimiento de instrucción, han existido otros dos actos impulsorios de la acción penal", como el primer dictamen de la fiscal subrogante Natalia Corbetta quien identificó como imputado a D'Alessio "sin perjuicio de que, con el devenir de la investigación, se evaluará si las demás personas sindicadas por el denunciante formaron parte de la "maniobra develada".

Ramos Padilla recordó además, que en la denuncia inicial estaban identificados DAlessio, Stornelli e incluso el propio juez Claudio Bonadio.