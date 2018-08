El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, cuestionó la decisión del Gobierno bonaerense de aplicarle una multa a ese sindicato por realizar un paro de 48 horas en medio de una conciliación obligatoria decretada. El dirigente calificó ese castigo como "una verdadera extorsión, como lo hacen las dictaduras". "Es un apriete" disparó el representante enrolado también en la CTA. El ministerio de Trabajo de la Provincia aplicó la conciliación obligatoria que fue acatada por el resto del frente gremial docente pero el Suteba realizó la medida de fuerza con un alto nivel de adhesión entre los maestros y profesores.

Baradel le aseveró a este diario que aprecian una "continuidad en la actitud hostil" de la administración de María Eugenia Vidal "que tuvo que regresar a la mesa paritaria por orden de la Justicia y esta decisión de querernos amordazar para que no salgamos a reclamar, y que no pongamos en blanco sobre negro la situación en la provincia". "Quieren llevar adelante un ajuste para bajarnos el salario. Por eso no quieren dar una respuesta a los maestros", enfatizó. El titular de la cartera educativa bonaerense Gabriel Sánchez Zinny ratificó que estudian cual será el alcance de la sanción que le impondrá al Suteba. Integrante de la Ctera el sindicato que comanda Baradel consideró, con la asesoría de sus abogados, que integrando esa confederación no deberían tener problemas para adherir a la medida de fuerza como finalmente lo hicieron.