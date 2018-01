El diputado del Parlasur Jorge Taiana cuestionó ayer al Gobierno por intentar desprenderse de sedes diplomáticas en el extranjero y consideró que es "tener una visión fiscalista, de planilla Excel de cómo es la política exterior".

"Es una muestra de la estrategia del ajuste llevada a cualquier parte. Parece una forma de hacer dinero rápido", sostuvo el ex canciller. En diálogo con Radio 10, el dirigente opositor se refirió a la intención de la Casa Rosada de poner en venta edificios que la diplomacia posee en Madrid, Asunción, Brasilia, Bogotá y Washington. Para el ex titular del Palacio San Martín, no comprenden que "los países tienen que ir comprando sedes para dejar de pagar alquileres, que suelen ser onerosos. Al contrario, en vez de vender, hay que comprar y fortalecer la presencia" en el exterior, remarcó.