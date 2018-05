En el momento más crítico de la gestión económica del Gobierno de Cambiemos, el Senado comenzará a tratar hoy, aunque sin premura, el proyecto del ley con media sanción de Diputados que busca ponerle un freno a los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

Con la intención de lograr un espacio que les permita negociar con los gobernadores, en el oficialismo aseguraban ayer que estaban trabajando en un proyecto alternativo que no implique un agujero fiscal para las arcas públicas como el texto que se aprobó en la Cámara baja la semana pasada y que consiguió el respaldo de toda la oposición.

"Tenemos la intención de presentar un texto que no resulte tan gravoso para la sociedad", aseguraban anoche en las filas del oficialismo, donde, sin embargo, no pudieron adelantar detalles de la contrapropuesta.

Con un panorama incierto, hoy comenzará el debate en el plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda, ámbito en el que Cambiemos pretende que se presenten los mandatarios provinciales para dar detalles de lo dañoso que sería para sus propias arcas este proyecto, en caso de que se termine convirtiendo en ley.

"A nosotros, en privado, (los gobernadores) nos dicen que el proyecto es muy dañino, sería bueno que lo expresen en el debate, de cara a la sociedad", señalaron fuentes parlamentarias del oficialismo que buscan exponer a los mandatarios para que luego los senadores actúen de acuerdo a esos discursos.

Desde el peronismo, por otra parte, creen que el oficialismo buscará dejar sin quórum el encuentro de hoy para retrasar definiciones. "No sabemos si tienen o no un proyecto alternativo, lo que sí sabemos es que lo van a estirar lo más que pueden", acusaban algunos senadores del PJ, donde admitían no tener definida las posiciones de todos sus legisladores.

El presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, adelantó que durante la jornada se buscará establecer un cronograma de tratamiento del proyecto que incluirá la presencia de gobernadores, así como a representantes de las distribuidoras de energía de las provincias, pero el jefe de bloque Justicialista, Miguel Pichetto, puso en duda la presencia de los gobernadores en el Senado.

Pichetto sostuvo que continúa firme la intención del peronismo de avanzar con el proyecto, aunque dijo que estaba a la espera de una contrapropuesta "superadora" por parte del oficialismo.

Costo

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo ayer que retrotraer el costo de las tarifas eléctricas a diciembre de 2017, "sin incluir sobre el impacto a las empresas eléctricas provinciales, sería de 75.000 millones para este año y 95.000 para 2019", y luego habría que buscar "quién consigue esa financiación y sumando el costo del capital". Aranguren lo expresó al término del acto de presentación del Inventario Nacional de los Glaciares, que se llevó a cabo en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada.