La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García, rechazó la posible postulación de Alberto Fernández para ser reelecto presidente en las elecciones del año que viene y aseguró: “Si él determina que quiere ir a una PASO, está bien. Pero a mí me parece que la sociedad ya ha dicho que no".

“No tengo idea cuál es su voluntad. No sé qué es lo que quiera hacer. Las PASO no sirven para direccionar dirigentes. Es una encuesta grande. Antes de las PASO hay que tener un criterio de selección de candidatos” que garantice que se presenten los mejores.

Ayer, Máximo Kirchner desmintió una candidatura de Cristina en las elecciones del año que viene, a la vez que también confirmó que el Frente de Todos "no tiene postulante" para 2023. Todo suma a la interna oficialista generada por la posible candidatura del mandatario para una reelección.

En diálogo con AM 750, García apuntó que “si él determina que quiere ir a una PASO, está bien. Pero a mí me parece que la sociedad ya ha dicho que no” y analizó que "el peronismo tiene que volver a recuperar la confianza del pueblo, porque van a ser tiempos muy duros en el mundo. Necesitamos un peronismo muy cercano a la gente y las soluciones”, en una clara indirecta a la gestión del actual Presidente.

Guiño a Sergio Massa

En este contexto, García también elogió Sergio Massa e indicó que el ministro de Economía "está haciendo un enorme esfuerzo por equilibrar los números" pero que aun así el "gran flagelo es la inflación" y argumentó que "es imposible para cualquier persona sobrevivir con esto. Es lo más difícil y lo más grave con lo que tenemos que lidiar”.

El futuro de la Provincia

La legisladora afirmó que “quienes militan en el territorio, tienen una mirada muy provincializada” y que quienes conocen bien el territorio, conocen bien "los déficit en materia electoral y cada vez que se reúne el partido hacemos un análisis bien a fondo de cada distrito. Nuestra creencia es que sin Provincia no hay Nación”.

De hecho, García comentó que "en todas las elecciones de esta etapa democrática, la Provincia fue la locomotora de la Nación" y que "la única vez que pasó algo distinto fue con De La Rúa"

“Sabemos el valor que tiene la provincia. Hubo posiciones, la mía fue una, a favor de suspender las PASO. Esto es muy personal. Quedó en seguir discutiendo esta oportunidad”, concluyó.