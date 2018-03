El ex canciller Héctor Timerman aseguró que la firma del memorando de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA fue impulsada por Interpol con el acuerdo del entonces fiscal del caso, el fallecido Alberto Nisman y del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y rechazó haber cometido delitos como el de traición a la patria, uno por los cuales se lo investiga.

Admitió que hubo reuniones reservadas para garantizar el éxito del acuerdo

Al abrir la ronda de declaraciones indagatorias convocada por el juez federal Claudio Bonadio en la causa que investiga la denuncia hecha por Nisman antes de morir, Timerman presentó un escrito de 160 páginas y habló brevemente ante el magistrado, aunque se sintió fatigado y el trámite debió interrumpirse porque está gravemente enfermo. Por la tarde, el ex funcionario fue internado por una descompensación en el sanatorio Otamendi.



En breves palabras ante los presentes en la audiencia en el cuarto piso de los tribunales de Retiro, Timerman habló sólo para negar haber cometido traición a la patria y dijo que el memorando con Irán se firmara para avanzar en la investigación que estaba paralizada, detallaron fuentes judiciales.



En la audiencia estuvieron presentes el juez; el fiscal del caso, Eduardo Taiano; y los abogados de Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.



En el escrito entregado, el ex funcionario sostuvo que la firma del memorando de Entendimiento fue impulsada desde Interpol como una forma de lograr las declaraciones de ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional.



Timerman admitió que hubo negociaciones "secretas" para garantizar el éxito de las tratativas pero que el acuerdo fue público.



Además, aseguró que todo se hizo con "el acuerdo" de Nisman -por entonces titular de la UFI AMIA - y del juez del caso, Canicoba Corral.Sin embargo, el fiscal se opuso luego al memorando y dictaminó por su inconstitucionalidad.



El ex canciller fue el primero en ser indagado en la causa donde está citada para el 26 de octubre próximo, cuatro días después de las elecciones legislativas, la ex presidenta y primera candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández.



Ante su estado de salud, los defensores de Timerman pidieron que se fije una nueva audiencia en la que pueda responder preguntas, consignaron las fuentes a Télam.

D’Elía fue 4 veces a Irán por “avidez periodística”

El dirigente Luis D’Elía argumentó que sus cuatro viajes a Irán obedecieron a “una avidez periodística por investigar” para su programa de radio, y reiteró que teme quedar detenido en el marco de la causa que investiga un presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes por el atentado a la AMIA, en la que mañana deberá prestar declaración.

El referente del partido Miles se definió a sí mismo como “un buscador de la verdad y la justicia”, y señaló que viajó “con el padre (Luis) Farinello y con Mario Cafiero y estuvimos preguntándole a los iraníes” sobre el atentado. Al intentar explicar las motivaciones de sus visitas a Irán dijo que buscaba “que después de más de 20 años trabada la causa pudiera encontrar su cauce”, aunque de inmediato reconoció que esa tarea “la tendría que haber hecho un juez”.

Consultado sobre si Fernando Esteche, otro de los implicados en la causa y quien por ese entonces era líder de Quebracho, también había viajado a Irán por razones periodísticas, D’ Elía aclaró que no fueron juntos. Pero recordó que aquel “es profesor titular en la carrera de comunicación en La Plata, es periodista y profesor de periodismo”.