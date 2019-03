El economista Roberto Lavagna y el empresario y conductor televisivo, Marcelo Tinelli, se reunieron ayer en el marco de un almuerzo donde además de conversar de economía, analizar la situación de las pymes y del país en general, el creador de ShowMatch buscó despejar la idea de una eventual candidatura política.

El encuentro, que tuvo carácter de reservado y se produjo a horas de que Tinelli vertiera duros cuestionamientos contra el presidente Mauricio Macri y la senadora Cristina Kirchner, fue la prosecución de otra reunión que se llevó a cabo en el mes de diciembre.

"Yo no estoy buscando un cargo político hoy, aunque no lo descarto a futuro", sostuvo el conductor televisivo, quien detalló que el encuentro fue parte de "una charla que teníamos pactada de la vez que nos reunimos en diciembre".

Si bien dijo que durante el encuentro no hubo "nada nuevo", el hombre de Bolívar consideró la reunión como "muy buena, con coincidencias en la visión del país y de la situación actual".

El empresario insistió en que no busca ser candidato: "Al contrario, justamente es una de las cosas que quedó claro, yo en este momento no tengo esa decisión tomada. Lo he dicho en todos lados y mi objetivo es empezar el programa (ShowMatch) el 22 o el 29 de abril", tras lo cual se mostró preocupado "por la situación del país" la que consideró como "muy difícil; hay una recesión muy grande y por supuesto que siempre analizo que una tercera vía es importante".

En relación a las próximas elecciones, dijo que "la etapa de Cristina" la ve muy difícil, y que no seria bueno "una reelección de Macri, si todo va a ser ajuste", pese a lo cual, reconoció que el actual gobierno "ha hecho cosas buenas y otras que me preocupan".

Consideró además como "potables" las eventuales candidaturas de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y la del propio Lavagna, aunque ante la consulta de si este podría ser la opción que le ganara en octubre a Cristina y Macri, dijo no saberlo: "Eso lo dirá la gente", señaló e indicó que el peronismo "entiende mejor muchas cosas, pero no digo que la salida esté por ahí", aunque en caso de serlo, "tendría que ser en un PJ unido".