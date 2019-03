El empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli aseguró hoy que aún no tomó una decisión sobre si va a formar parte del armado para las elecciones. "Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto", dijo a través de su cuenta de Twitter.

"Ojalá pueda colaborar desde cualquier lugar, por dentro o por fuera", sostuvo en referencia a las elecciones que se avecinan.

"La situación de la gente es muy difícil y ojalá desde el consenso y no desde la grieta, podamos salir adelante", concluyó el conductor que cada vez se muestra más en público y aprovecha para hablar sobre política.

Todavia no he tomado ninguna decisión al respecto. Ojalá pueda colaborar desde cualquier lugar, por dentro o por fuera. La situación de la gente es muy difícil y ojalá desde el consenso y no desde la grieta, podamos salir adelante. ❤️���� https://t.co/yqgSf4TXse — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 18 de marzo de 2019

En declaraciones anteriores, Tinelli había impulsado por que exista "una tercera fuerza que se diferencie de la grieta", tras admitir que le parecen "potables" candidatos como el ex ministro Roberto Lavagna, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey".

Macri habló de Tinelli

El presidente Mauricio Macri manifestó esta noche sentirse "orgulloso" de que hoy en la Argentina "estamos en una libertad de expresión y opinión como en los mejores países de mundo, todos tienen derecho a opinar lo que les parezca, pero también hay que hacerse cargo de lo que cada uno dice".

El Presidente salió al cruce del conductor televisivo Marcelo Tinelli durante una entrevista en América, quien días atrás había manifestado que el actual mandatario tenía ya el "boleto picado", al igual que la senadora Cristina Kirchner.