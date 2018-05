Luego del despido de unos 350 trabajadores del organismo, el titular del Senasa, Ricardo Negri, justificó la decisión, al remarcar que existe la necesidad de “ser mucho más eficientes y efectivos para proteger la sanidad y la inocuidad” de los alimentos.

"Tenemos que distribuir la dotación y profesionalizar con más técnicos en las distintas partes del país. El número (de despidos) es bastante menos del 4 por ciento de la dotación”, explicó.

Al ser consultado sobre los motivos para despedir a cientos de trabajadores, manifestó que en muchos casos “la gente tenía tareas que no tenían que ver con lo que hacemos”.

En este sentido, manifestó que el crecimiento de la planta de trabajadores "no fue tanto como en Agroindustria, pero sí creció la cantidad de personal en los últimos años”.

Sobre el futuro del organismo indicó que “estamos trabajando mucho en la modernización y digitalización para simplificar y bajar la burocracia”.

"Los diálogos nunca estuvieron cortados. Hay gente que tenía ganas de hablar y otros que no; vamos a analizar caso por caso”, indicó.

Al opinar sobre la calidad técnica del personal del organismo, manifestó que está “gratamente sorprendido por las capacidades en miles de conversaciones que tengo con ellos, pero muchas veces esto no se ve reflejado en la diaria por la falta de estructura, la falta de sistemas, de organización”.

"Senasa tiene un déficit de varias cosas, y lo que yo veo y trabajo todos los días es por un Senasa poderoso, efectivo, para darle soporte a los empresarios y consumidores”, argumentó.

También se refirió a la carta firmada por ex titulares del organismo criticando su gestión: “La verdad que me sorprendió, fue una carta política. Ellos conocen bien el organismo y me sorprendió en forma no grata. Ellos tuvieron chances de modificar muchas cosas y no lo hicieron”, concluyó.