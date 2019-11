Con la efervescencia previa a cónclaves relevantes, los bloques del movimiento obrero se preparan para intentar ser parte del futuro gobierno de Alberto Fernández. Al unísono, en la mayoría de las falanges coincidieron en que el plenario del viernes -con asistencia del presidente electo- será formal y sin mayores demandas para el líder del Frente de Todos. En efecto, si de señales se trata el jefe de UPCN, Andrés Rodríguez, ya adelantó que no habrá solicitud formal de bono alguno o suma extraordinaria al nuevo Ejecutivo Nacional "porque las cosas están muy mal". Empero la cuestión central va más allá de las urgencias salariales y hace foco en la mesa de diálogo que se establecerá con empresarios y quizás movimientos sociales, con visto bueno de la Iglesia, en los próximos meses. Más que un dato es que uno de los titulares de Azopardo, Héctor Daer, es el interlocutor directo con el jefe de Estado electo desde antes de las PASO con fluidez sostenida por estas horas.

Ahora el juego de estrategias suma nombres rutilantes del sindicalismo, ansias de protagonismo, egos y la realidad asumida por todos en que no habrá milagros en la economía y el mundo del trabajo a corto y casi mediano plazo. Luego de tres palabras fuertes a cargo de Hugo Moyano ("no me invitaron") respecto al encuentro en Azopardo, el camionero encabezará hoy una reunión una reunión en Smata, junto a sus pares del Frente Sindical.

La decisión del espacio es dar asistencia "ir a discutir un pacto social es más que sacarse una foto como hicieron algunos pares en Tucumán", rezongó una fuente a BAE Negocios en relación al primer acto formal de Fernández con sindicatos y empresarios en ocasión de que Juan Manzur asumiera la gobernación en la cuna de la Independencia. Dinámico en agenda, Moyano participó ayer de una reunión de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustible, derivados y afines (Catheda). Allí junto a Oscar Mangone (Federación de trabajadores del Gas) Fabián Hermoso (Petroquímicos), José Luis Lingeri ( Obras Sanitarias) Antonio Cassia (Supeh), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y otros se plasmó un documento que reza "unidad y participación" para lo que vendrá, y además un efusivo saludo a Alberto Fernández y Cristina Fernández. En cuanto a la senadora, esa muestra de afecto sería impensada meses atrás.

Además del texto y la adhesión se plasmó en compromiso formal una charla que habían comenzado en la CATT jornadas atrás Sasia y el dirigente camionero Omar "Manguera" Pérez. La propuesta del titular de la Unión Ferroviaria es avanzar hacia la integración y complementación del sistema de cargas por trenes y camiones, como un aporte real que la Argentina demanda para recuperarse. Sasia y Moyano quedaron en hilvanar ideas en acción y cristalizar un aporte concreto al respecto para Fernández y su equipo de gobierno. Este capítulo también era poco esperable hace algunos meses.

El viernes en la CGT también estará presente los referentes del MASA, que lidera el taxista Omar Viviani. Ese bloque que nació en la antesala de la creación de la CGT que encabezó Antonio Caló en 2012, tuvo ayer una charla con la prensa con Norberto Di Prospero (APL) como anfitrión; a la mesa se sentaron Juan Palacios (comunicaciones); Raúl Quiñones (tabaco); Marcos Castro (capitanes de ultramar); Osvaldo Iadarola (telecomunicaciones); y Juan Speroni, de la industria naval, entre otros. Enfatizaron que escucharán a Alberto Fernández, y resaltaron la necesidad de "un pacto social para reconstruir la tierra arrasada que deja el gobierno de Cambiemos".