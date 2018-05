El presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, defendió la política de endeudamiento del Gobierno nacional al afirmar que "todos sabían que para salir de lo que había quedado del país se necesitaba financiamiento de algún lado".

En el discurso de cierre de la sesión informativa en la que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó un nuevo informe de gestión a los diputados presentes, el diputado radical arremetió contra el kirchnerismo al que acusó de "querer desgastar al Gobierno para llegar antes al poder".

"¿Qué es lo que nos están proponiendo, que borremos todo y volvamos por el camino que fueron ustedes? Nosotros por ahí no vamos a ir, pero no nosotros, sino los argentinos", señaló. "Todos sabíamos que para salir de lo que había quedado del país necesitábamos financiamiento de algún lado. Y eso no se inventa", señaló.

En el inicio de la sesión, el radical había solicitado a la bancada kirchnerista sacar los carteles de "Macri Miente" que decoraban sus bancas. EEmpezamos a llenar con carteles de cualquier cosa y esto no le hace bien a la Cámara, lo puedo decir porque no he puesto nunca un cartel porque creo que esto no le hace bien al Congreso", sostuvo.