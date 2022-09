Tras cuatro días de toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, apuntó contra la decisión del Gobierno porteño de enviar a la policía a la casa de estudiantes que participaron de la ocupación de los centros educativos y remató: "No permitiría que eso suceda".

El funcionario se refirió al conflicto luego de la reunión de Gabinete quincenal que dirigió el jefe de ministros, Juan Manzur, en la que rechazó la intervención de la fuerza de seguridad, aunque aclaró que no juzgará ni sancionará la decisión.

"Los problemas de las escuelas son de la Ciudad no del Gobierno Nacional. En lo personal, siendo responsable de cuatro fuerzas de seguridad no permitiría que eso suceda, pero es mi visión, cada uno en su gestión de Gobierno actuará como lo siente", explicó Fernández.

Al menos 13 secundarias de CABA seguían tomadas este jueves por la mañana en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, mientras que alumnos y alumnas del Colegio Nacional Buenos Aires y la Escuela Carlos Pellegrini se plegaron "en solidaridad" a la protesta.

"No juzgo ni sanciono ni mucho menos. Además, creo que los alumnos tienen la entidad suficiente como para hacer saber cuáles son sus preocupaciones que deberían ser atendidas como tales. Me encantaría que se llevase de esa manera, qué hace la Ciudad no se lo puedo decir", subrayó el titular de Seguridad Nacional.

Luego de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidiera enviar a efectivos policiales a las casas de algunos de los estudiantes que participan de las tomas, las familias comenzaron a organizarse a través de diferentes organismos y abogados para responder a las advertencias de denuncias penales y contravencionales.

Conflicto mapuche

Aníbal Fernández no solo habló de la toma de colegios, sino que hizo referencia al conflicto que protagonizaron en Bariloche integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Policía Federal por una cabaña ubica en Villa Mascardi.

En esa línea, el funcionario cuestionó: "Leí que decían que el lugar de los gendarmes fue ocupado, como si los hubieran echado, y nada más mentiroso que eso".

"En esa ocupación, cuando nos pidieron que hubiera un lugar fijo de la Gendarmería nos opusimos, le dijimos a la fiscal que no, que era ir a provocar y que no teníamos ninguna intención en hacerlo, que era un error. Nos contestaron por escrito porque querían que participáramos de la misma manera y terminamos con ese conflicto", explicó.

Y agregó: "No fuimos a reprimir, no estoy dispuesto a que lastimen a nuestro personal, nos replegamos al lugar que estábamos dos kilómetros. La jueza reunió a la Gendarmería y a la Policía Federal y pidió que se relevara a ese lugar donde había sucedido esto y que el trabajo de cuidado lo hiciera la Gendarmería y que el trabajo científico lo hicieran la Federal. Aparecieron algunos tirando piedras, se reordenó esa situación y ahí quedó"