El diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, aseguró que Cambiemos dará hoymañana el debate en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) que establece el régimen de extinción de dominio en la comisión bicameral de Trámite Legislativo y sostuvo que Cambiemos "defenderá la validez" de ese instrumento que busca "erradicar el crimen organizado".

"Vamos a dar el debate en torno al decreto y vamos a defender la validez de este instrumento que necesitan los jueces y fiscales para erradicar el crimen organizado", afirmó Tonelli, integrante de la comisión de Trámite Legislativo que se reunirá mañana a partir de las 10,30 en el salón Eva Perón del Senado para tratar el DNU firmado el mes último por el presidente Mauricio Macri.

En declaraciones a Télam, el diputado del PRO precisó que de todos modos el decreto "está vigente" y es "perfectamente constitucional" y consideró que el debate en la comisión bicameral mañana será "interesante y entretenido".

Se trata del decreto que estipula la aplicación del procedimiento de extinción de dominio, que prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil contra acusados de cometer delitos federales, tales como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros.

"Los que están en contra deberán explicar por qué no quieren aprobar esta herramienta para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado", advirtió Tonelli, al considerar que el decreto "es válido y legítimo porque se trata de una herramienta que vienen pidiendo los jueces y fiscales para luchar contra el narcotráfico, las mafias, el crimen organizado y la corrupción".

Por otra parte, el diputado del PRO consideró que no hay "necesidad imperiosa" de convocar a sesiones extraordinarias. "No me parece que haya necesidad pero la decisión es del Poder Ejecutivo", enfatizó .