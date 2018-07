Pequeños productores se movilizarán mañana hacia el Ministerio de Agricultura para reclamar que el Gobierno mantenga subsidiado el Monotributo Social Agropecuario (MSA).

La protesta se iniciará con una concentración a partir de las 10:00 en las inmediaciones de la plaza Lezama, en el barrio porteño de La Boca, y desde allí marcharán hacia la sede ministerial.

En diálogo con NA, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel Levaggi, dijo que la protesta es "para reclamar por el monotributo y la implementación de políticas generales que favorezcan a los pequeños productores".

"Parece que no les alcanza desfinanciarnos con los tarifazos, sino que ahora quiere también eliminar el subsidio", señaló en declaraciones a NA.

Levaggi denunció que los productores familiares "se están ahogando financieramente y reclamamos medidas de emergencia, como créditos blandos y precios diferenciados para los insumos y los combustibles, que nos permitan seguir produciendo.

"Queremos que se mantenga el monotributo social a costo cero y se apruebe la ley de acceso a la Tierra, que propone la creación de un fondo de crédito, que es como un Procrear Social rural para que podamos acceder a tierras para producir", añadió.

Levaggi indicó que con el ministerio "no hay diálogo y la sordera de los funcionarios pareciera que no tiene fin, y que no les importa la situación del sector".

La UTT también reclama la reincorporación de empleados despedidos en el ministerio, y en el SENASA y el INTI, organismos que dependen de esa cartera.

Uno de los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel, le comentó a BAE Negocios que "en La Rural hicimos una acción de sensibilización, y ahora estamos yendo al ministerio para exigir al gobierno que de medidas urgentes de apoyo al sector que produce alimentos todos los días. Por eso, hoy vamos a presentar una nota de pedido de audiencia para llegar a una solución y demostrarle al gobierno que todas las organizaciones de la agricultura familiar está junta y unida por una misma causa que tiene que ver con la defensa de los derechos de los pequeños productores".

El reclamo del sector que agrupa a más de 100 mil familias es apoyado también por la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), Agrupación Grito de Alcorta (AGA) y la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales (AMRAF).

El Ministerio de Agroindustria anunció que, entre el 2 de julio y 10 de agosto próximo, todos los beneficiarios del Monotributo Social Agropecuario (MSA) deberán reempadronarse para recibir hasta fin de año el subsidio del 50% del costo de la obra social.

También que el 25% del subsidio a partir del primero de enero próximo tendrá que ser abonado por los agricultores.