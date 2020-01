El malestar del campo por las retenciones y la suba del inmobiliario rural provincial se reflejó este martes con dos tractorazos, uno en Saliqueló y otro, de más de 20 cuadras de caravana, realizado en la ciudad bonaerense de Pergamino, en la región núcleo productiva, que podrían derivar en un paro de comercialización del agro. Mañana marcha Córdoba.

Unos 300 productores participaron del tractorazo en Pergamino, en su mayoría autoconvocados, con la participación de la entidad cooperativista Coninagro y de filiales de la Federación Agraria Argentina, y realizaron una asamblea en la que se escuchó el pedido de un paro de comercialización del agro.

La Federación Agraría (FAA) local no participó de la protesta. “Yo no apoyo la Ley impositiva, sino que estoy apostando al diálogo y a la paz“, afirmó Sebastián Campo, presidente de la filial, quien sospecha haber sido víctima de una suerte de sabotaje por la posición de la entidad: “El sábado a la mañana voy a mi galpón en Acevedo, hago enganchar el acoplado para ir al campo, a 20 kilómetros, para dar de comer a los terneros, y cuando miro me doy cuenta de que tenía flojas las cinco tuercas de la rueda delantera izquierda”, contó. según publicó InfoCampo.

Es que la movilización contó con la participación de autoconvocados y de chacareros nucleados en distintas entidades pertenecientes a la Mesa de Enlace y de la agrupación Campo Más Ciudad, mientras que la filial de FAA fue la única ausente.

Los productores pretenden manifestar descontento con las medidas económicas impulsadas por el gobierno nacional pero también con el bonaerense, que conduce Axel Kicillof.

El tractorazo por el centro de Pergamino agrupó a unos 150 tractores que se concentraron en las rutas 8 y 188, y luego efectuaron la asamblea donde estacionaron, en el parque Belgrano.

La manifestación puso de manifiesto que el sector está descontento por el incremento de los derechos de exportación del 24,7% al 30% a la soja y del 6,7% al 12% al trigo y el maíz. Pero también por el alza del Impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires que Kicillof quiere incrementar del 15 al 75%, a pesar de que las autoridades ya aclararon que el aumento del 75% sólo alcanza a 200 propiedades en toda la provincia.

El Gobierno provincial afirmó que la mitad de las propiedades recibirán aumentos por debajo del 65% pero, además, podrán acceder a descuentos del 20% si se paga de modo anual en una cuota.

Respecto a los derechos en exportación, en Pergamino -explicaron dirigentes de la Sociedad Rural local, que adhirió a la medida-, se van por retenciones más de 4.300 millones de pesos, dos veces el presupuesto municipal.

Una voz de alerta la brindó un documento leído en el transcurso de la asamblea, al sostener que en Pergamino y otras zonas productivas se reducirá la siembra de maíz y trigo a causa de la suba de las retenciones.

"Vamos a reducir nuestra producción, que hoy supera el millón de toneladas de granos, en por lo menos un 25%. Esto es un 25% menos de viajes de camiones, de consumo de combustibles, de movimiento comercial, de reparaciones, de venta de maquinaria agrícola y de sus repuestos", señaló el texto de la protesta.

En Saliqueló, en tanto, los productores dieron a conocer un documento en el que repudiaron "unánimemente la utilización espurea y cínica que algunos sectores del Poder hacen de las palabras: Solidaridad, Hambre y Pobreza cuando están lejos de ser solidarios, y están más lejos aún de resolver el Hambre y la Pobreza, y son altamente responsables de la desaparición del 41 porciento de los productores en las 2 últimas décadas, lapso de tiempo en el cual se han multiplicado en un 300% los asentamientos en las grandes urbes".

En Córdoba también

Este miércoles 8 de enero la ciudad de Córdoba será escenario de un tractorazo convocado bajo las mismas consignas que el que se realizó este martes en Pergamino: rechazo al aumento de los derechos de exportación y otras medidas adoptadas por el gobierno nacional.

La concentración será de 10 a 16 en la intersección de la Circunvalación con Autopista Córdoba-Rosario.

La Federación Agraria Córdoba, al informar sobre la convocatoria, adelantó que la protesta consistirá en concentrarse al costado de la ruta del cruce antes mencionado, con tractores y maquinarias agrícolas, “en forma pacífica”.