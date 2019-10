La tradicional reunión de Acción Política de la alianza Juntos por el Cambio en la Casa Rosada se convirtió hoy por la tarde en el escenario del renunciamiento de Elisa Carrió a la vida política. Ante varios funcionarios, la legisladora le comunicó al presidente Mauricio Macri que dejará su lugar en la Coalición Cívica- ARI y su banca en la Cámara de Diputados.



"Ha terminado mi misión política que es que haya una república entonces ahora estamos bajo el imperio de esta Constitución nadie la puede modificar porque no hay dos tercios las fuerzas están equilibradas en el Parlamento y los jueces tienen a diez millones de personas que quieren justicia que se van a movilizar si pactan impunidad", manifestó Carrió a periodistas acreditados en Casa Rosada, luego de su breve participación en el encuentro que encabezó el jefe de Estado.



Misión cumplida, la República está asegurada gracias a Dios. ���� ���� pic.twitter.com/AKrFsTD2BS — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 28, 2019

Aún cuando tiene mandato hasta 2021, la diputada sostuvo: "Seguramente renunciaré a la banca para acogerme a los beneficios de la jubilación de forma inmediata. Yo ya estoy jubilada hace tres años pero bueno, voy a garantizar la transición, etcétera, pero también, después de 25 años de ser un alma secuestrada y de entregar todo, prefiero estar en mi casa o en Ezeiza pero ya no en el Parlamento nacional".

No es la primera vez que Carrió amaga con retirarse de la política. A diferencia de otras oportunidades, esta vez, desde su entorno aseguraron que la diputada ya informó su decisión a los principales referentes de la Coalición Cívica- ARI, aunque recién esta noche lo hará de manera formal durante una reunión partidaria. Además, el anuncio de su renuncia se da un día después de la derrota del oficialismo a nivel nacional.

"No voy a ocupar ningún lugar en la Coalición, ya soy presidenta emérita, ya fundé el partido, ya fijamos la agenda. El pueblo ganó la batalla por la república y yo fui parte de esa batalla", apuntó Carrió. Y agregó: "No quiero tener fueros por si algún juez me quiere meter presa, que es una experiencia que no tuve".