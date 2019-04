Apenas el candidato de la alianza Cambiemos, José Corral, quedó ubicado en el tercer puesto en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Santa Fe, en el Poder Ejecutivo nacional se apuraron a cancelar un viaje que el presidente Mauricio Macri tenía fijado para la semana próxima a esa provincia. También quedaron en suspenso otras visitas a distritos en los que dirigentes radicales disputarán la gobernación.

El jefe de Estado había visitado la ciudad santafecina de Venado Tuerto cinco días atrás para brindarle su apoyo en persona al intendente de la capital santafecina, algo similar a lo que hizo en Entre Ríos para acompañar al postulante a gobernador, Atilio Benedetti. Sin embargo, por estas horas, desde un sector del oficialismo le pasan facturas a quienes resolvieron cambiar la estrategia política en las últimas dos elecciones provinciales. Aún así, en Balcarce 50 sostienen que no está descartado que haya una nueva foto de Macri con Corral en la previa a los comicios generales.

Si bien Cambiemos retrocedió varios escalones en el tercer distrito electoral más importante del país, teniendo en cuenta que en 2015 su candidato de entonces -Miguel del Sel- quedó primero en las PASO y obtuvo el 31,65% de los votos en las elecciones a gobernador en contraste con el casi 20% de sufragios que el domingo último alcanzó Corral, en algunos despachos de la Casa Rosada están seguros que la figura de Macri "puede sumarle, más que restarle" al dirigente radical. Por el contrario, están quienes opinan diferente, sobre todo dentro del radicalismo.

Según una fuente del oficialismo, "no sólo no se cuida al presidente, sino que además en algunas provincias los candidatos prefieren que no viaje para brindar apoyo por la alta imagen negativa que tiene en las encuestas". Es el caso de Jujuy, desde donde dieron a entender a los asesores del presidente que sería mejor que el líder de PRO no vaya a la provincia antes del 9 de junio, cuando se realizarán las elecciones. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, es uno de los que se mostró más críticos en las últimas semanas con la administración central por la falta de reflejos ante la crisis económica, incluso después del encuentro que mantuvo con Macri y los otros cuatros mandatarios provinciales de la coalición gobernante.

También está en duda que el presidente haga una escapada a Córdoba antes de las elecciones del 12 de mayo, no sólo porque Cambiemos tiene muy pocas chances de imponerse al peronismo que encabeza el gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, sino porque en el Ejecutivo nacional no quieren profundizar el enfrentamiento entre el intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre, y el jefe del interbloque de diputados del oficialismo, Mario Negri, luego de que la alianza se rompió en ese distrito.

Mendoza es otra de las jurisdicciones en las que prefieren que el mandatario no forme parte de la campaña electoral de cara a las internas del 9 de junio, debido a que en el frente Cambia Mendoza competirán el candidato Rodolfo Suárez -que cuenta con la bendición del gobernador y titular de la UCR, Alfredo Cornejo- con el intendente de Luján de Cuyo y dirigente macrista, Omar De Marchi. Días atrás, el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García de Luca, se encargó de transmitir a los candidatos la necesidad de evitar cualquier tipo de descalificaciones entre ambos.

"Hay que garantizar ganar en las provincias que ya gobernamos. Esa es la prioridad. En el resto, salir lo mejor posicionados posibles. Lo que es seguro es que los resultados provinciales no se pueden traspolar a lo que será la elección nacional", apuntó un funcionario nacional.