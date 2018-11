Jorge Triaca oficializó su salida de la secretaría de Trabajo, cargo para el cual no habrá reemplazo. "Es el momento de dar un paso al costado", resumió. Su último tramo de gestión será en la cumbre del G20. Mientras tanto la Casa Rosada podría decidir colocarlo al frente de la Embajada del Vaticano. Al mismo tiempo, y sin sorpresas para los más allegados al Ejecutivo Nacional o el ámbito gremial, el responsable de Trabajo y Producción Dante Sica fue concreto sobre el de ahora en más: "asumiré las funciones plenas" y certificar que "Jorge no tendrá reemplazo".

La conferencia de prensa conjunta que brindaron terminó confirmar lo que fuentes de Cambiemos y el mundo sindical teorizaban respecto a las derivaciones luego del intenso domingo 2 de septiembre en Olivos, donde en simultáneo a la reducción de ministerios Sica fortificó su rol y dominio de áreas gubernamentales el freno al último paro de la CGT cotizó en alto para él como también su aceitada relación con sindicatos industriales. En su rueda de prensa de despedida Triaca negó diferencias con el titular de Producción y consultado sobre su vínculo con el Jefe de Estado Mauricio Macri no dudó en aseverar: "tengo una relación sana y directa con el Presidente".

"Fueron años de tensión y dificultades", explicó Triaca. Desde diciembre de 2015 al achique de plantel que Macri definió como "el mejor equipo de los últimos 50 años" Jorge Triaca tuvo la misión de llevar adelante el ministerio de Trabajo, asumió los riesgos de afrontar una tónica de "disciplinamiento" a sindicatos rebeldes, tejer alianzas y confianza con otras organizaciones, marcar el techo paritario a rajatabla, dinamizar la reforma laboral, entre otras misiones que continuarán más allá de su salida. En cuanto a confrontación abierta sus "rounds" con Camioneros conforman rasgos sobresalientes en las pujas del año. Mientras tanto escándalos como la secuela de la intervención del Somu, con el ya histórico "Sandra, no vengas..." o el último episodio del gremio de vigiladores privados donde un ex secretario del funcionario aparece filmado retirando efectivo de la sede gremial como se apreció en un informe del ciclo televisivo ADN. Ambos casos llegaron a la Justicia y Triaca negó relación entre ambos episodios y su salida "No tiene nada que ver", respondió para considerar que las autoridades judiciales emitirán en tiempo y forma qué sucedió en ambos casos.

Su futuro inmediato aparece con destino a Roma, incluso circuló la especie de que el Jefe de Gabinete Marcos Peña le ofreció la cartera diplomática en el Vaticano. "Con el Papa tengo una apreciación familiar, pero tenemos un embajador. Sí voy a tratar de fortalecer el vínculo".

"Es oportuno dar un paso al costado. En estos tres años tuvimos más de 1500 negociaciones paritarias. Cerramos más del 80% de los acuerdos en el primer semestre con cláusulas de revisión, de las cuales muchas se adelantaron. Fueron pujas y decisiones. Ahora buscaré el equilibrio en mi vida familiar", explicó junto a Sica, con quien quedó claro no hubo empatía, sino desconfianza mutua por las aristas estratégicas y egos que también conforman el ejercicio y dinámica de la política.